Un Estudiantes alternativo batió 1-0 este lunes a Defensa y Justicia en La Plata, y quedó a un punto de la cima del Grupo A del Torneo Clausura.

Con la cabeza puesta en la revancha ante Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores, el DT Eduardo Domínguez guardó titulares para remontar la derrota 2-1 la ida en el Maracaná.

El Halcón avisó primero con una corrida de cara al arco del uruguayo Gutiérrez, pero Iacovich -reemplazante de Muslera- achicó muy bien y luego volvió a intervenir ante la presencia acechante de Osorio.

El local generó a partir de centros a la cabeza de Lucas Alario y Desábato, ambas situaciones bien resueltas por el "eterno" Bologna. En la réplica, llegó la visita con Gutiérrez y Soto, pero nuevamente se interpuso el arquero Iacovich.

En el complemento arrancó mejor el Pincha y Piovi desde fuera del área volvió a probar los buenos reflejos de Bologna. Replicó después el ingresado Lobato con un zurdazo que Iacovich alcanzó a desviar al corner.

Y luego que Cannavó se comiera un gol increíble, llegó una contra que aprovechó Alario -con ayudita de Rafael Delgado- para victoria y éxtasis de la parcialidad albirroja, que pidió por la quinta Libertadores.







