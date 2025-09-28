La vitivinicultura, emblema productivo y cultural de la economía mendocina, muestra en las últimas cinco décadas un proceso sostenido de concentración económica en sus distintos eslabones, lo que altera la distribución del ingreso en toda la cadena.

Este artículo presenta la radiografía de 50 años de la vitivinicultura mendocina a través de un análisis de las estadísticas recopiladas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), base sobre la que se asienta la desigualdad en la distribución del excedente económico.

Viñedos

Según datos del INV, la superficie cultivada con vid en Mendoza pasó de 213.544 hectáreas en 1971 a 151.233 en 2020, lo que representa una disminución del 29,1%. El máximo histórico se registró en 1978, con 252.928 hectáreas, y el piso de la serie se dio en 2001, con 144.538.

La cantidad de viñedos también cayó abruptamente: de 29.190 en 1971 a 15.319 en 2020, lo que significa que desaparecieron casi la mitad (47,5%). La sangría golpeó con más fuerza a los pequeños: el 72% de los viñedos que desaparecieron tenían menos de 5 hectáreas, y si se considera hasta 10 hectáreas, la cifra asciende al 91,4%.

El tamaño promedio de las unidades de producción a principios de la década de 1970 era de 7,3 has por viñedo, mientras que en 2020 esta relación se incrementó a 9,87 has por viñedo, lo que evidencia un aumento considerable en el tamaño promedio de las explotaciones a nivel provincial. Adicionalmente, se verifica un envejecimiento del promedio de los productores, rondando los 60 años.

En contraste, los viñedos grandes (más de 50 hectáreas) lograron resistir e incluso aumentar su participación relativa. En 1985 representaban el 20,7% de la superficie cultivada; en 2020 treparon al 26%.

Además, se agrava la concentración de propietarios: mientras en 2002 cada productor poseía en promedio 1,28 viñedos, en 2020 el promedio se elevó a 1,38. Esto implica que no solo desaparecen los pequeños, sino que se concentra la propiedad, generalmente de la mano de empresas vitícolas especializadas o pequeños empresarios, diferentes del productor tradicional. Actualmente, apenas el 7,9% de los propietarios controla casi la mitad de la tierra cultivada con vid en Mendoza, mientras que el 92% restante se reparte la otra mitad.

Bodegas

La tendencia de concentración también se refleja en las bodegas. En 1970 había 1.284 bodegas inscriptas en Mendoza. El número creció levemente hasta alcanzar un máximo de 1.331 en 1981, para luego caer de manera sostenida. En 2010 quedaban 927 y en 2020, 878. Respecto a los establecimientos que elaboran, en 2020 se registraron 608, mientras que en 2002 había 600.

La producción total de vino también descendió. En 1970 se elaboraron 13,4 millones de hectolitros, mientras que en 2019 fueron 10,2 millones de hectolitros (el 2020 fue inusual por los efectos de la pandemia). Sin embargo, la caída en la cantidad de bodegas elaboradoras fue más fuerte que la caída en la producción, lo que se traduce en un aumento de la elaboración promedio por establecimiento y en una mayor concentración.

Actualmente, el 81% de las bodegas elaboradoras son pequeñas (menos de 2,5 millones de litros anuales) y producen en conjunto el 30% del vino elaborado, mientras que solo el 8% de las bodegas más grandes (más de 5 millones de litros anuales) elaboran casi el 55% del vino. Por citar un caso: la bodega más grande, ubicada en San Martín, procesó en 2020 casi 928 mil quintales de uva, un 192% más que en 2002, pese a que la producción provincial total fue menor.

La media de elaboración por bodega muestra la misma tendencia a la centralización. Si bien varía según las cosechas, suele ubicarse por encima del millón de litros por establecimiento, un volumen difícil de alcanzar para bodegas de menor escala, evidenciando la gran concentración en este eslabón de la cadena.

Fraccionamiento

A diferencia de viñedos y bodegas, el fraccionamiento aumentó en cantidad de jugadores. En 1996 había 290 fraccionadoras inscriptas y en 2020 eran 497, un crecimiento del 71%. El auge de las bodegas boutique, los servicios tercerizados y las fraccionadoras móviles facilitaron esta expansión.

Sin embargo, el análisis de los volúmenes despachados muestra que la concentración también persiste. En 1996, las grandes fraccionadoras (más de 100 mil hectolitros) representaban el 4,7% del total y despachaban el 58% del vino al mercado. En 2020, eran apenas el 3,7% de las fraccionadoras, pero concentraban el 71% de los despachos. En el otro extremo, en 1996 el 91% de las fraccionadoras más pequeñas (hasta 5 millones de litros) despachaban casi el 30% del vino; en 2020, el 93% de las pequeñas fraccionadoras redujo su porcentaje al 16%.

Aun cuando hay menos vino para vender, los grandes son los que mejor amortiguan las crisis y logran aumentar su participación relativa a costa del resto.

Cadena cada vez más concentrada

El recorrido completo, del viñedo a la góndola, evidencia un mismo proceso: achicamiento del número de agentes y fortalecimiento de los grandes grupos en 50 años, durante los cuales cambió el modelo económico de acumulación, se redujo el mercado interno, se retiró el Estado de la regulación y cambiaron los patrones de consumo.

Los pequeños productores pierden superficie, las bodegas tradicionales desaparecen o reducen su escala, y un puñado de grandes elaboradoras y fraccionadoras concentra cada vez más producción y fraccionamiento.

Este proceso no solo modifica el mapa de la vitivinicultura mendocina, sino que también impacta en la distribución del ingreso en la cadena, dejando a los pequeños y medianos en situación de vulnerabilidad estructural.

*Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Cuyo