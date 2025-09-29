Miss King es una serie japonesa con una heroína que quiere vengar afrentas del pasado. Hija de un genio del shogi, una especie de ajedrez japonés, la protagonista pasó una infancia feliz con su madre y su padre, hasta que él los abandonó. Ella vivió en la pobreza con su madre, que también falleció. La joven entra en el mundo del shogi con el objetivo de convertirse en "la primera jugadora profesional de shogi en la historia" (Netflix.)