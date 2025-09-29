Con dirección y protagónico de Dolores Fonzi, Belén traza la historia de una joven tucumana que llegó al hospital Alberdi con un aborto espontáneo y estuvo más de dos años presa, acusada de homicidio. También se centra en la abogada, Soledad Deza, y en la movilización masiva que culminó con la liberación y absolución de la joven, interpretada por Camila Plaate, quien ganó la Concha de plata por esta interpretación (Showcase.)
