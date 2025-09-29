La fecha 10 del Torneo Clausura se cerrará este lunes con dos partidos, Barracas Central-Belgrano de Córdoba desde las 15:30 en casa del Guapo y Vélez-Atlético Tucumán a las 20 en Liniers.



Barracas tiene la posibilidad de terminar como puntero en la Zona A si logra imponerse ante los cordobese (televisación de TNT Sports). El equipo dirigido por "Melena" Insúa suma 15 puntos y es escolta de Unión (17). Del otro lado, los muchachos del "Ruso" Zielinski están fuera de puestos de playoffs (10º con 12 unidades), pero vienen en levantada: dos triunfos consecutivos, ambos ante Newell's, por Copa Argentina (3-1) y campeonato (3-0).

Desde las 20 (televisación de ESPN Premium), Vélez buscará quedar como escolta de Riestra (22) en la Zona B. El equipo de los Barros Schelotto volverá al ruedo tras la eliminación ante Racing por Copa Libertadores y, con 18 puntos, está igualado con River en la tabla. Enfrente tendrá al Decano, 7º con 12 unidades pero de muy mal andar a la hora de salir de Tucumán: un empate y tres derrotas.

Posibles formaciones, hora y TV

BELGRANO: Cardozo; Morales, L. López, Maldonado, Spörle; Compagnucci, Longo, González Metilli; Zelarayán; Jara,N. Fernández. DT: Zielinski.

Estadio: Barracas Central. Arbitro: Andrés Gariano. Hora: 15:30. TV: TNT Sports.




