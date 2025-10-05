1.

El Huai Nan Tzu, un libro taoista del siglo II a. C., cuenta la historia de un hombre de la Antigüedad, Kung Yu-ai, que durante siete días fue transformado en tigre. Le creció piel sobre el cuerpo, sus manos se tornaron garras, sus dientes eran los de un animal salvaje. Su hermano fue a dar un vistazo: el tigre dio un salto y lo destrozó hasta matarlo.



El tigre nunca supo que había sido un hombre. El hombre nunca supo que algún día sería un tigre. Al tigre le satisfacía ser tigre, conforme a su naturaleza tigrina. Al hombre le satisfacía ser hombre, conforme a su naturaleza humana. Cada cual gozaba de la satisfacción de su identidad, y ninguno imaginó que habían estado igualmente satisfechos siendo algo del todo distinto.

2.



El Lieh Tzu, un libro taoista del siglo III, cuenta la historia de un hombre que no podía encontrar su hacha y sospechaba que un niño vecino se la había robado. Estudió al niño durante varios días, y de su conducta, de su modo demasiado cordial de desear los buenos días, de su mirada evasiva e incluso de su manera de andar, resultaba evidente que el niño era el ladrón.

Unos días más tarde el hombre encontró el hacha en el jardín. La siguiente ocasión que vio al niño no pareció haber absolutamente nada de sospechoso en él.

3.

Según el poeta T’ang, Liu Tsung-yüan, no había asnos en Kweichow, hasta que alguien, “aficionado a las curiosidades” trajo uno consigo en su barca. Como no le encontró utilidad alguna, pronto lo soltó en las colinas.

Un tigre se cruzó con el asno y, debido a su enorme talla, lo confundió con un dios. Al rebuznar el asno, el corazón del tigre se sobrecogió. Sin embargo, el tigre continuó vigilándolo. Se aproximó cada vez más rodeándolo con cautela, cada vez más cerca hasta que al fin rozó uno de sus costados. El asno coceó irritado.

El asno había revelado lo que era. El tigre rugió, dio un salto y le desgarró la garganta.

La gata de Mallarmé según un boceto de Edouard Manet

4.



En una noche fría y lluviosa de febrero en Nueva York, recordé la historia que solía contar André Malraux –y que, a trasmano, me había sido contada a mí– acerca del gato de Mallarmé, cuyo nombre, casi sobra decirlo, era Blanche.

En una noche fría y lluviosa de febrero en París, un gato flaco y zarrapastroso que recorre las calles mira hacia la ventana de la casa de Mallarmé y ve una gata blanca, gorda y sedosa dormitando sobre un sillón mullido junto a un fuego resplandeciente. Da un golpecillo en la ventana:

–Gata, camarada, ¿cómo puedes vivir rodeada de lujos y dormir tan plácidamente cuando tus hermanos están hambrientos aquí afuera en las calles?

–No temas, camarada –respondió Blanche–. Solo estoy fingiendo que soy la gata de Mallarmé.

Portada de la edición de Anagrama

Este es un capítulo de Ensayos elementales, una antología que reune textos publicados por Weinberger a lo largo de su trayectoria junto con otros inéditos, que acaba de publicar Anagrama en su colección Argumentos. La traducción es de Aurelio Major.

