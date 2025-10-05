“Me gusta la estética de lo feo, como la tapa del disco, que es una parodia directa a Toro y Pampa de Almafuerte. Y que encima me tomé el atrevimiento de hacerlo con inteligencia artificial”, explica el joven Nazareno Nota. Efectivamente, la tapa de Subidos al pony, el primer disco de larga duración que lanza con su nombre, o más bien su inusual apellido, es un dignísimo caballo marrón brillante enrarecido por la IA, parado frente a un escenario pampeano de colores saturados, bien Windows 95, que quizás algunos de sus contemporáneos interpretarán como la búsqueda de una estética críptica y memera, pero que generaciones anteriores reconocerán como una reproducción casi exacta de aquel popular disco de la banda de Ricardo Iorio, con la vaquita al frente, celebrando su idea, personal claro, de identidad nacional.

Más allá de la travesura –que no ha recibido poco odio en internet– esa tapa tan artificial parece también una provocación porque Nazareno Nota suele ser celebrado justamente por lo contrario: por su voz desgarrada y auténtica en medio de la generación autotune –muchos lo comparan con Daniel Johnston–, por su esmero en el formato canción y su organicidad, por cierta idea intempestiva de lo analógico y artesanal como estandarte. Pero entonces, para su primer disco, él va y hace exactamente lo contrario a lo esperado: “Yo escucho y leo mucha gente bardeando a la inteligencia artificial y en toda su razón, porque capaz tome al mundo por las riendas, pero es gratis”, explica. “Es gratis, es fea y es grasa”. Eso le gusta.

Nazareno Nota tiene 24 años y creció en Rafael Castillo, una localidad de La Matanza en el conurbano bonaerense. Hasta hace poco vivía en la zona con su novia, profesora de geografía, pero se mudó a Capital solo, a un hotel en el barrio de Once, a pocas cuadras del tren, en busca de más oportunidades laborales y también musicales. Acá compone, ensaya y sobretodo charla con sus colegas: es muy verborrágico, tiene ideas sobre casi todo, y es evidente que aquel flujo un poco caótico en la conservación encuentra alivio en esas canciones contundentes que compone. También trabaja con su bici como repartidor de Rappi en la zona de Recoleta. Y ahora mismo está inquieto y un poco taciturno porque en breve juega Argentina y eso significa algo más o menos bueno, pero sobretodo horrible: muchos pedidos, mucho trabajo. “Me destruye, me destruye”, dice Nota. “Es raro pensar que ahora estoy en el centro, pero siento que al menos tengo más horas de vida. Cuatro horas de viaje menos al día”.

Las canciones de El Nota sobrevuelan una idea de clase trabajadora argentina desde una hermosa e inquietante contemplación, más que desde la denuncia o la declamación exactamente. Con un sentido del humor divertido y pesimista, entre la ternura y el absurdo. Y con personajes mundanos pero enloquecidos que viajan en colectivos llenos, que rumian en la ciudad o en su propia cabeza, que descreen de aquella fábula absurda de la superación. Ahí conviven pequeñas postales memorables con palos para todo el mundo: un cheto que se va a pasar una temporada a París para encontrarse a sí mismo y termina totalmente enloquecido, un punk anarquista que cae en cuenta de que su idea de rebeldía está hace tiempo en la góndola del mercado musical, o simplemente el relato breve de una cita con el psicólogo, acaso una de las favoritas de su público, que suele descontrolar en el primer acorde: “Le conté a mi psicólogo de vos/ pero le dije que no era para tanto/ porque si le digo lo que siento de verdad/ me sube la dosis de clonazepam”.

“La salud mental es el primer tema del disco, específicamente el trastorno al que se le dice Clúster B, de sentir una falla a la hora de regular las emociones. También la idea de ascenso social y la predisposición a la marginalidad. Y nada, sentimientos de inadecuación en general. De repente, bueno, nosotros grabamos en un estudio hermoso, gigante, con acústicas y tecnología de punta y yo de todas formas me sentía ajeno a eso”, explica Nota. “Creo que toda esa idea del éxito, siquiera de acercarse a la clase media, nosotros siempre la vimos muy lejana. Y sumado a si hay problemas de salud mental o de consumo, hay una sensación de que nunca vas a poder siquiera tocarle los pies”.

EN PATAS EN LO DE CERATI

Al momento de esta conversación, Subidos al pony está a 24 horas de publicarse oficialmente en plataformas y tendrá una pre-escucha con músicos y periodistas en Strummer, el bar fundado por Leo De Cecco y Luciano Scaglione de Attaque 77, que se ha ido convirtiendo en uno de los puntos de encuentro de al menos un ala de una joven movida independiente post pandemia. El Nota se siente un poco ansioso pensando en lo que va a decir entre canción y canción, aunque una vez ahí se transformará radicalmente en el alma de su propia fiesta, y arengado por un montón de chicos, explicará irónico la tapa del disco: “Decidimos que usar un pony de verdad era maltrato animal, así que preferimos gastar muchos litros de agua usando inteligencia artificial”, o contará un poco sobre el proceso de grabación: “Este video lo hice para demostrar que grabé en patas en el estudio de Cerati”.

Pero ahora mismo, fumando un cigarrillo tras otro en un bar de Almagro, con la personalidad que tiene bajo el escenario, una acaso más tímida e inquieta, cuenta que lo que busca realmente es “moderar la expectativa”. Al contrario de cierto ánimo que sobrevuela a su generación, la generación de la hipérbole, de los estadios agotados en 30 segundos, de la acumulación, El Nota usa una palabra muy curiosa todo el tiempo: moderación. “Y, hay que saber regular, porque a veces estás con la autoestima baja tanto tiempo que pasa algo que te hace sentir mejor con vos mismo y sobrecompensás con una actitud que no llega a ser arrogante, pero se le acerca un poquito”, dice Nota. “Es que no soy muy amigo de lo grandioso”.

Subidos al pony, un concepto que por supuesto remite exactamente a lo contrario, y por lo tanto, lo honra, es un disco formado por canciones que Nota viene componiendo desde hace casi una década, cuando subía demos a YouTube grabados en su cuarto y amasaba un comunidad de oyentes amantes del lo-fi, mientras iba al colegio o tocaba –y gritaba– canciones totalmente diferentes con su banda hardcore del barrio llamada Junkie Ranks. Algunas de estas canciones que empezó a firmar solo ya fueron publicadas anteriormente como singles y EPs propios grabados por sí mismo de manera mucho más artesanal –con nombres como Autotune mal o Algunos sueños son para los chetos–, y muchas también las viene tocando en vivo hace tiempo, frente a un público que se ha fidelizado en la experiencia del concierto, mucho antes de la gesta de este LP tanto más sofisticado.

Durante el tiempo que le llevó terminar este disco, o reunir sus piezas en su totalidad, Nota, muy joven –y como tantos otros jóvenes de su generación, o de su barrio– atravesó depresiones casi imposibles de domar y problemas de adicciones intensas, experiencias desbordadas que recorren el disco, y de las cuales nacieron algunas de esas letras escritas en una franca carne viva, que han golpeado sentimentalmente a muchos, pero que él dice, ya no lo identifican del todo. “Políticamente no creo haber cambiado mucho, emocionalmente sí”, dice Nota, que retoma aquel mantra de la moderación. “Prefiero encontrar una especie de ocio sobrio. No hace falta estar consumiendo para perder el tiempo”.

El Nota (Foto: Nora Lezano)

SENTIR LA MÚSICA

Hace ya un par de años se habla mucho de una nueva escena post pandémica formada por personas muy jóvenes a las que el encierro les robó un momento primordial de dispersión, pero que al contrario de la tendencia actual, volvían renovados a poner el ojo en las guitarras, las bandas y cierto tipo de música desgarrada y oscura. Es cierto que no son la única cosa sucediendo en la música independiente –si algo hermana generaciones y sonidos en la historia argentina es esa palabra ineludible– pero en su momento muchos observadores intentaron entender en específico por qué estos jovencitos habían puesto de nuevo en valor géneros que parecerían tan demodé como el post punk, y sobretodo por qué se generaba esa escena tan histriónica y expansiva que efectivamente se armó a su alrededor.

Estanislao López, productor de varias bandas de esa escena que continúa en alza, como Buenos Vampiros, Las Tussi y Mujer Cebra, se enamoró de El Nota cuando escuchó esas grabaciones precarias de aquel cantante ignoto que tanto su pareja, como muchos de los músicos con los que trabajaba, a pesar de las distancias evidentes en contenido y estilo, no dejaban de tararear. “Me llamó mucho la atención cómo sonaba, cómo se sentía la música ¿no? Digo, porque creo que hay algo en él en carne viva que interpela y cruza no solamente escenas musicales sino edades y también inclusive clases sociales”, dice López. Empezamos a hablar por Instagram un poco, hasta que un día le dije, "Che, bueno, juntémonos a tomar un café, a ver qué pasa. Y él me dijo que nos juntemos a compartir ‘nuestras cosmologías’”, se ríe. “Tiene un uso de la palabra que es increíble, viste, es un pibe muy inteligente y que sabe mucho. Tiene 24 años, es muy joven todavía”.

Subidos al pony, entonces, es el primer LP que edita Hora Cero Records, el nuevo sello de López, que busca condensar y acompañar a esta escena joven particular, y fue grabado en el Estudio Unísono, creado por Gustavo Cerati, donde El Nota efectivamente tocó y cantó en patas, una postal que quedó cristalizada en el pletórico video de “Le conté a mi psicólogo de vos”, donde aparece contento con sus amigos en el estudio, como salido de un viejo video de Sonic Youth, y también convulsionando en el suelo de un escenario argentino en su faceta más punk: de la melancolía al desborde. “Fue también todo un desafío encontrarle la vuelta en cuanto al trabajo de producción y de sonido, de que no perdiera lo propio. Yo quería llevarlo a un lugar no sé si decirlo un poco más profesional, porque no sé si es la palabra correcta, sino que fuera un poco más radiable, pero sin perder la esencia, que fuera un poco más accesible, como para poder agrandar también el público”, dice López.

Algo así acuerda Irina Tuma, cantante de Buenos Vampiros, banda goth oriunda de Mar del Plata bien característica de esta movida, que creció exponencialmente en los últimos años y acaba de bajarse del escenario de Iggy Pop en Movistar Arena. “Cuando lo vi en vivo fue muy emocionante, ver cómo la gente estaba cantando las canciones y ver cómo él canta. Me conmovió un montón, me fascinó y justo nosotros veníamos organizando nuestra primera fecha propia en Uniclub y dije: "Yo quiero que toque con nosotros”, se entusiasma ella. “Si bien El Nota camina tal vez sobre otros géneros musicales, distintos a los que hacemos nosotros, creo que hay en común en la sensibilidad y las cosas que canta, como es algo muy propio, muy personal”.

NO SOY DE AQUÍ NI SOY DE ALLÁ

Efectivamente, El Nota no parece tener mucho en común con esta escena post punk que lo ha adoptado como propio y ha expandido su sonido y su público –sus referencias, su historia vienen de otro semillero– pero él, asegura, ahora puede caminar cómodo en ambos costados de la vía. “No soy de ninguna tierra, algo así. No soy de aquí ni soy de allá. Pero bueno, hay un sueldo común. Y también me interesa conciliar”, explica. Eso quizás porque su acercamiento propio a la música fue tocando en bandas de punk y hardcore en el conurbano bonaerense, entre grupos con nombres como Suicidate y Adiktxs Al Orgazmo, y fanáticos de Eskorbuto y de Flema. Nada que ver con aquella sofisticación trágica que a menudo se vincula al post punk.

“Muchos malabaristas y mochileros, gente que se encuentra en los márgenes de la sociedad porque viven de una manera en la que otras personas no vivirían”, dice. “Desde mi prejuicio pensaría que muchas personas no cachan nada de esta realidad mía ¿viste? Pero sí he conocido a gente de familia multimillonaria, que aún así es completamente triste y miserable y que me ha dicho que mis canciones les encantaron y que se sintieron super identificados. A veces borracho puedo decir que se mueran los chetos o cosas así, pero tengo el entendimiento de que somos todos seres humanos con sentimientos de inadecuación”. El resultado del disco, la regrabación de esas canciones, la suma de algunas nuevas con otro recorrido, potenció esa voz reconocible y desgarrada de El Nota, y agregó cierta sofisticación a ese derrotero suyo, mezcla de los sonidos primarios del rock alternativo norteamericano y el punk en clave argentina, siempre en búsqueda de la canción, con las letras, las ideas, por delante.

“Una vez leí en una nota que Mala Fama decía que él nunca había pedido que hagan palmas en los recitales en vivo, como hacían todas las bandas de cumbia pidiendo palmas, palmas, bailes. Él quería que eso se de solo, ¿viste? Y yo eso lo leí y lo apliqué bastante, se me hizo bastante punk de su parte. Entonces, cada vez que iba a tocar algún lado, yo simplemente cerraba los ojos, hacía mi performance y bueno, unos recitales después había gente cantando las canciones o regalándome un dibujo”, dice Nota, con ternura y convicción.

Lo normal de hecho es verlo exactamente así: al frente de su banda amiguera e inusual –hay tres guitarras eléctricas– con camisa leñadora y gorra, con los ojos cerrados frente al micrófono, tocando, entre sus canciones propias, un cover de Los Gardelitos y haciendo de vez en cuando un comentario bien críptico como: “Sale mi disco en el dia del arquero”. Con el tiempo dejó la guitarra y se transformó en un frontman elástico que se divide entre momentos de furia y de humor. Aunque él dice que no es frontman, sino cantante y poeta, si bien esa palabra le da un poco de cringe. “Entre canción y canción intento decir algo que siento o que viene al caso y a veces cuando me siento performático capaz hago una pirueta”, explica Nota.“Sigo sin fantasear con vivir de esto, aunque cada vez puedo sentirlo acercándose un poco. Me gustaría apuntar a tener una vida moderada. Eso partiendo de la base de que me cuesta mucho, entonces nunca sería una vida moderada del todo, siempre iría más por el lado, como estoy haciendo ahora. O sea, estar constantemente buscando, raspando la moderación, buscándola en todos lados, en el fondo de la olla”.

El Nota (Foto: Nora Lezano)

El Nota y su banda presentarán Subidos al pony el miércoles 3 de diciembre en Niceto, dentro del ciclo Operaciones Culturales. A las 20.