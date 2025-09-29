El Municipio de Almirante Brown se prepara para la 9° edición de su Feria Internacional del Libro (FILAB), que se desarrollará desde este martes 30 al domingo 5 de octubre, y promete convertirse nuevamente en el epicentro cultural de la zona. ¿La razón? Este año, además de la mítica feria, la programación contará con presencias estelares como Darío Sztajnszrajber, Alejandro Dolina, Cecilia Ce, Marcelo Longobardi, Víctor Hugo Morales, Tamara Tenembaum y un cierre musical de lujo a cargo de Pedro Aznar.

“Estamos muy felices porque, como cada año, FILAB ofrecerá una agenda cultural y literaria de primer nivel, pensada para todas las edades y, como siempre, con entrada libre y gratuita”, destacó el intendente Mariano Cascallares.

El evento, que se realiza bajo la promoción de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología en articulación con distintas áreas municipales, reunirá propuestas editoriales, educativas y culturales, incluyendo presentaciones de libros, conferencias, charlas y espectáculos. Esta edición llega con carpas renovadas, más de 150 charlas y una variada agenda de actividades libres y gratuitas, orientadas tanto a vecinos como a contingentes escolares.

La feria abrirá sus puertas con el siguiente cronograma: martes 30 de 12 a 20 hs; miércoles 1 de 9 a 19; jueves 2 y viernes 3 de 9 a 22; y sábado 4 y domingo 5 de 12 a 22. En paralelo, se desarrollarán espacios interactivos sobre ciencia, astronomía, exploración espacial y tecnología, un sector lúdico-artístico para la primera infancia y experiencias inmersivas en el Planetario, con “Dinosaurios 360°” y “Universo 360°”.

Entre las propuestas especiales, se destacan el Espacio Punto Calma, pensado para quienes buscan actividades con menos estímulos, y el Espacio Streaming con el programa AULA ABIERTA, que transmitirá en vivo todo lo que ocurra en la feria, con la participación de radios universitarias y programas educativos.

La apertura oficial será este martes, a las 12 hs, en el Auditorio Rodolfo Walsh. Entre los eventos más destacados se encuentran: la charla de Ian Moche sobre autismo (miércoles 1/10 a las 18), las exposiciones de Marcelo Longobardi y Víctor Hugo Morales (jueves 2/10 a las 20 y 21:15 respectivamente), y la intervención de Darío Sztajnszrajber sobre la amistad (viernes 3/10 a las 21).

El sábado 4, la programación incluirá espectáculos y presentaciones de Julia Mengolini, Cecilia Ce y Tute, cerrando con “La venganza será terrible” de Alejandro Dolina. El domingo 5, se destacan la charla sobre “El Eternauta” con REP y Juan Sasturain, la presentación de Tamara Tenembaum y el cierre musical de Pedro Aznar a las 21 hs en el Walsh.

La agenda completa, con detalles de horarios y actividades, está disponible en https://www.educacion.brown.gob.ar/agendafilab. Con entrada gratuita, carpas renovadas y más de una centena de charlas y espectáculos, la 9° edición de FILAB se perfila como un verdadero festival cultural que asegura a Almirante Brown un lugar en el mapa literario del país.