Después de casi dos décadas de espera, la familia amarilla más famosa del mundo prepara su regreso a la pantalla grande. Disney y 20th Century Studios confirmaron oficialmente la secuela de Los Simpson: La película con fecha de estreno para el 23 de julio de 2027, acompañada de un póster que ya hizo sonreír a los fans: Homero con una rosquilla rosa y el mensaje “Homer’s coming back for seconds”.

La noticia no pasó desapercibida: el lanzamiento incluso desplazó del calendario a una producción de Marvel aún no anunciada, una señal clara del peso cultural que Los Simpson siguen teniendo en el mundo del entretenimiento.

Una secuela largamente esperada

Durante años hubo rumores, idas y vueltas sobre una segunda película de Los Simpson. Ahora, al fin es oficial: Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie volverán a vivir una aventura cinematográfica. Aunque no se revelaron detalles de la trama ni el título oficial, la expectativa está en lo más alto.

La primera película, estrenada en 2007, fue un éxito global al recaudar más de 536 millones de dólares. En ella, Springfield quedaba atrapado bajo una cúpula gigante por culpa de Homero y su famoso cerdo mascota, lo que garantizó risas y caos en partes iguales. ¿Qué locuras nos esperan veinte años después?

El legado de Springfield

Desde su debut televisivo en 1989, Los Simpson se convirtieron en un espejo satírico de la sociedad estadounidense y un fenómeno cultural que no pierde vigencia. Gracias a plataformas como Disney+, la serie logró llegar a nuevas generaciones, y según el actual showrunner, Matt Selman, “el streaming nos dio una nueva vida”.

Con esta secuela, la franquicia no solo apunta a revivir la magia del cine, sino también a reforzar su lugar en la cultura pop, combinando humor irreverente y crítica social como solo Los Simpson saben hacerlo.

Un estreno para agendar

El 23 de julio de 2027 ya está marcado en el calendario de miles de fanáticos alrededor del mundo. Viejos seguidores y nuevas audiencias se preparan para disfrutar de otra dosis de Springfield en pantalla grande. La gran pregunta es: ¿cómo afectará esta película a la serie y qué nuevas historias nos regalarán Homero y compañía?

