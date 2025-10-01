Jorge Cabrera debe recordar cada día, desde mediados de julio pasado, el momento en el que se le fue la lengua en la audición partidaria que cada semana conducía en la tradicional FM del Sur de Verónica.

Allí reivindicó la dictadura, al recordar que cuando niño, al abrir el baúl del Ford Falcon de su padre, "había olor a justicia", en un episodio que todavía resuena en el tranquilo distrito rural, de apenas doce mil habitantes, a la vera de la ruta 36.

Sus provocativas declaraciones tuvieron consecuencias penales, ya que acaba de ser imputado por los delitos de incitación al odio y apología de delitos de lesa humanidad, merced a la activa intervención de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), pero también políticas.

Ocurre que en las elecciones del pasado 7 de septiembre, en las que su esposa Sandra Cano encabezaba la lista de concejales, La Libertad Avanza salió segunda detrás de Fuerza Patria en la categoría diputados seccionales, pero tercera, también detrás de Somos Buenos Aires, en las categorías locales de concejales y concejeros escolares.

A nivel de diputados, Fuerza Patria obtuvo 2521, frente a 1973 de La Libertad Avanza y 1336 de los radicales de Somos. En cambio, en las categorías locales, Fuerza Patria obtuvo 2551 votos contra 1791 de Somos Buenos Aires y 1616 de la La Libertad Avanza. El corte contra la esposa de Cabrera fue tan grande que los desplazó al tercer puesto.

Ese nivel de corte de boleta en contra, inédito en ese pueblo, es prácticamente indisociable de las declaraciones de Cabrera. En consecuencia, entraron dos concejales por Fuerza Patria y Somos y sólo uno por La Libertad Avanza. La verborragia sincericida de Cabrera le costó a su fuerza un concejal.

"Asumo la responsabilidad absoluta de mis dichos. Mi nombre es Pablo Cabrera, y soy el único responsable. Este exabrupto fue individual y no representa ni al equipo de trabajo, ni al espacio político, ni mucho menos a los vecinos que integran La Libertad Avanza Punta Indio, conducido por la Sra. Sandra Cano como única coordinadora del distrito", posteó entonces el exmarino, cuya pensión podría ser suspendida por la Justicia como consecuencia de sus dichos, con la intención de descomprimir la situación.

Es difícil predecir si su imputación, decidida por los fiscales Gonzalo Miranda, la auxiliar fiscal Ana Oberlin y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira tendrá consecuencias, a nivel local, en la performance de la lista que encabeza el candidato José Luis Espert, en medio de un escándalo que lo vincula con el narcotráfico. Pero es claro que la novedad no pasa desapercibida en Verónica, la cabecera del municipio.