Escribí todo eso que dijiste, me impuso una señora muy atenta, cuando terminamos de mirar No other land, el documental sobre la realidad de la Palestina ocupada, premiado este año con un Oscar, a cuya proyección fui invitada para hablar, junto a otros presentadores, en mi carácter de judía argentina y progresista, si me permite la manera de decirlo, vigilante lector.

Estoy acostumbrada. Cuando en alguna reunión entre amigos o compañeros, me inspiro con un discurso o intento sumarme a una canción, vos mejor escribí, me dicen, no porque lo haga demasiado bien sino, claramente, para no soportar mis carrasperas o mis chillidos desentonados. Fue entonces que miré por primera vez la película completa. Porque al poquito tiempo del premio, recibí una chorrera de links para verla, pero una mezcla de profunda rabia, de rebelión y de impotencia, pero sobre todo de angustia lacerante me impedían, una y otra vez, avanzar en esa descripción de una cotidianeidad que punzaba el corazón, de conversaciones íntimas entre dos muchachines, charlas lentas y espontáneas que desnudan cómo los pensadores, a lo largo de la Historia, crearon la filosofía. Dos que podrían haber elegido odiarse, en cambio de abrazar sus diferencias para emprender ese rodaje peligroso y continuo, esa avezada acción de denuncia de cómo los ambiciosos, también a lo largo de la Historia, crearon el abuso y la insensibilidad.

Quiero mencionar tres hechos significativos que siguieron a la melancólica alegría del Oscar y que marcaron el destino de algunos de sus codirectores en Palestina.

Poco tiempo después del premio, la casa de Hamdan Ballal, uno de los cuatro codirectores del documental, fue rodeada por colonos, como se llama a los israelíes okupas que se instalan en Cisjordania. Hamdan Ballal fue agredido por los colonos, que le propinaron tremenda paliza, detenido por las fuerzas israelíes y liberado no mucho tiempo después. El activista y periodista palestino Basel Adra también fue amenazado y Awdah Hathaleen, activista palestino, periodista y también codirector del documental, fue asesinado por el colono israelí Yinon Levi, en la aldea de Umm al Khair. El asesinato fue filmado por varios residentes palestinos y por el mismo Awdah Hathaleen en el momento en que el colono homicida abría fuego sobre ese centro comunitario en las colinas al sur de Hebrón.

Porque los nazis de los años cuarenta del siglo pasado rodeaban, al menos, con alambradas electrificadas los campos de exterminio, manera de esconderlos de la vista de los pobladores vecinos; engañaban la inocencia de los cuerpos recién desnudados con esas duchas diabólicas que prometían un baño reparador... de gas cyklon B, y ampliaron la capacidad de los hornos donde convertían a sus víctimas en cenizas para que no trascendiera la realidad del genocidio.

Pero esta gente asesina a cielo abierto, comete descaradamente el exterminio físico, material, moral y cultural de un pueblo ante el asombro de los que seguimos siendo humanos. Gaza es un Auschwitz con cámaras -al decir de Bifo Berardi- que transmite obscenamente al mundo, el paso a paso de las viviendas que se derrumban bajo las bombas, de lo seres humanos que sucumben, tal vez muertos, tal vez vivos bajo los escombros, de la siembra del desconsuelo, del arrebato de la vida poco a poco; que no coman, que no sacien su sed, que no tengan donde restañar la sangre y el dolor de una herida, que vaguen de aquí para allá sin tener ni el tiempo ni la privacía para hacer pis y cepillarse los dientes, todo con desdén, con saña, y hasta ofreciendo el exilio o la expulsión a seres agobiados que chocan sus costillas agotadas contra todas las puertas que la humanidad les ha venido cerrando, con la obscenidad que ataca nuestros ojos desde las pantallas y las redes, con el cinismo colonial del genocida. Y el documental No other land ni siquiera sucede en Gaza sino en la Cisjordania ocupada.

¿Qué has visto tú, desde el otro lado de las colinas de Judea y Samaria, hijo, nieto y bisnieto del Holocausto?

Como he visitado el país de Israel hace tantas decenas de años y poco conozco a sus gentes, recurro a Gideón Levy, periodista estrella del diario Haaretz, periódico reconocido del sector progresista. En una charla larga e intensa con Martín Gak, que circula en formato video por las redes, dio su interpretación cuidadosa de lo que piensa y siente un sector importante de la sociedad israelí -la materialidad de sus reales conciudadanos- en base a tres valores que conforman, según él, su identidad, y que reproduzco sin firuletes literarios tratando de rememorarlos con la mayor precisión posible... dentro de lo que mi idiosincrasia me permita.

En primer lugar, está muy arraigado que somos el pueblo elegido, -dice Gideon Levy- somos los mejores y el mundo no tiene nada que enseñarnos. Somos, además, las últimas y únicas víctimas de la humanidad y, por lo tanto, tenemos el derecho y nos damos el permiso de hacer lo que queramos. Es quizá el único caso en la Historia de que un martirio sea escudo y arma del invasor. Se agrega, por último, un proceso de deshumanización del prójimo palestino, que lleva décadas y tiene muchas y variadas expresiones.

Es cierto que, de alguna manera, un sector de esa sociedad está despertando a la conciencia. Las últimas manifestaciones multiotudinarias, en un país tan chiquito como Israel, representa un por ciento notorio, siempre teniendo en cuenta que sus inquietudes y reclamos se centran mayoritariamente en su anhelo de que termine lo que llaman guerra, y en el regreso de los rehenes. Y si más allá de las fronteras de Israel, las potencias que hasta hoy han silbado bajito mirándose el ombligo, se han acordado de reconocer que existe un país que se llama Palestina, no es porque a sus dirigencias guerreristas les espeluzne el genocidio sino porque los pueblos en la calle les han arrojado a la cara el espejo de sus vergüenzas.

Pero quiero hacerle una advertencia, desprevenido lector.

Lo que ocurre en Palestina es la pura esencialización del proyecto de los poderes globales que entrechocan sus miserables disidencias financieras, sus angurrias por las tierras raras, por el gas y el petróleo, por el agua y el litio, por el dominio de los deseos y los pensamiento de la humanidad planetaria -usted incluido, suspenso lector- y por la guita para sus bancos y sus billeteras virtuales, venga ésta del narcotráfico, de los laboratorios del fentanilo, de los mercaderes de armas, y que no están ubicados en la geografïa visible de las naciones imperiales. Lo que ocurre en Palestina y en la proyección que Israel extiende sobre todo el Oriente Medio, es el aleph que encierra, tras un cristal transparente para el que lo quiera ver, las intenciones de esos poderes que están más allá de las naciones, en el submundo profundo, y tejen la telaraña en la que pretenden atrapar a todo eso que llamamos Occidente ... y por qué no... un poco más allá.

La persecución a migrantes e indocumentados -la caza del hombre, como se la llamaba en los ghettos del nazismo-, la desatención en el acceso a la salud a los viejos jubilados, a los discapacitados, a las clases populares, a las clases medias a las que la crisis económica ha obligado a renunciar a sus seguros médicos, la negación del medicamento imprescindible, la imposibilidad de acceder o mantener un trabajo que permita contar con lo necesario para vivir, la calle como última instancia de cobijo para morir de frío y soledad porque el precio en contante de un techo seguro se convierte en una ambición inalcanzable, la desfinanciación de todo aquello que asegura la dignidad física y moral de los ciudadanos, son distintos grados del desdén, de la deshumanización, de la negligencia ante la necesidad del prójimo; son las piedras que pavimentan el camino a renovadas formas del genocidio.

La división de la humanidad que en nuestra adolescencia militante concebíamos entre ricos y pobres, entre explotadores y explotados, entre poderosos y sometidos, o entre especuladores financieros y trabajadores de la producción, hoy los tanques de pensamiento del transhumanismo, la han concentrado en emprendedores y descartables. Los que avanzan en pos de todo aquello que puedan acumular, enarbolando un derecho innato a ignorar las leyes jurídicas y morales, y pisoteando al resto de los humanos que no somos más que simple carne destinada a sucumbir barranca abajo de aquel monte Taigeto de la vieja Esparta. Así de simple.