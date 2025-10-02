6 - LA PETITE

(Francia, Bélgica, 2025)

Dirección: Guillaume Nicloux

Guion: Guillaume Nicloux y Fanny Chesnel, sobre la novela de Chesnel

Duración: 92 minutos

Intérpretes: Fabrice Luchini, Mara Taquin, Maud Wyler, Juliette Metten y Veerle Baetens

Estreno en salas

“Una película que explora la maternidad, el duelo y la complejidad de los vínculos”, reza el afiche promocional de La petite, nueva incursión del veterano francés Guillaume Nicloux en el terreno de la realización. Suena a mezcolanza de muchas cosas y muy distintas entre sí, pero debe reconocérsele al responsable de La Religieuse (2012), El secuestro de Michel Houellebecq (2014) y Valley of Love (2015) su oficio para amalgamar con liviandad todas estas cuestiones que, en otras manos, hubieran deparado un tendal de golpes bajos para buscar la lágrima fácil a como dé lugar. De hecho, los ingredientes principales invitan a suponer que recorrerá este último camino. Porque todo comienza con el ebanista y restaurador Joseph (Fabrice Luchini) todavía sumergido en las tinieblas del duelo por la muerte de su esposa recibiendo un llamado de su hija, quien en la escena siguiente está llorando a mares junto a su padre mientras van en auto para confirmar lo irremediable: que su otro hijo ha muerto en un accidente aéreo.

Ya aquí Nicloux dejará en claro que su concepción de melodrama está muy lejos de la impronta doliente que se le asocia al género. Es así que en el aeropuerto donde uno a uno los familiares reciben la triste noticia de que sus seres queridos están en la lista de fallecidos en el accidente reina una llamativa calma, solo interrumpida por algún llanto ocasional. Joseph se mantiene frío, casi indiferente a lo que ocurre. Quizá porque es la mejor manera de enfrentar la situación, aunque lo más probable es que se deba a que hace varios años que no se hablaba con su hijo, porque se habían peleado durante la agonía de la esposa de Joseph. Lo cierto es que allí mismo se entera que él y su pareja habían alquilado un vientre para tener un hijo y que, dado que la madre vive en Bélgica, él, en tanto abuelo, no tiene responsabilidad alguna sobre la criatura por venir. Pero algo le pica en su interior, una mezcla de fuerza y curiosidad que lo lleva a intentar dar con la madre para hacerse cargo de la pequeña del título. A fin de cuentas, piensa, algo de su sangre tiene.

Dado que la clínica en la que hicieron el tratamiento no brinda información alguna, Joseph iniciará su propia búsqueda de la mujer embarazada. Apenas sabe eso y, luego de cruzarse muy casualmente con un mail en la casilla del hijo, que vive en una ciudad belga. Solito y solo se las arreglará para dar con ella y, a partir de allí, establecer un vínculo en el que se juega la suerte de la niña por venir. Lejos de la tristeza y de las tonalidades lúgubres asociadas al duelo, la adaptación de la novela Le Berceau, de Fanny Chesnel, es de esas películas que podrán negociar cualquier cosa, incluyendo el verosímil, en pos de mantenerse flotando en las aguas del optimismo. La mujer embarazada, en principio, no quiere saber nada con ese hombre, aunque poco a poco irá bajando la guardia para revelarse como una criatura frágil y cargada de dudas. El resultado es, incluso contra su premisa inicial, una fábula luminosa, pero nunca azucarada, sobre lo bello que es vivir.