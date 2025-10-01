Murió la etóloga Jane Goodall a los 91 años.

La etóloga británica Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés y mensajera de la Paz de las Naciones Unidas, murió este miércoles a los 91 años en California, Estados Unidos , por causas naturales. Su partida fue confirmada por el Instituto Jane Goodall, que ella fundó, a través de las redes sociales.

"Los descubrimientos de la doctora Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia y fue una incansable defensora de la protección y la restauración de nuestro mundo natural", destacó el comunicado.

La científica conservacionista, nacida en Inglaterra en 1934, estaba en una gira de conferencias por Estados Unidos. Godall es considerada pionera en el estudio de los chimpacés salvajes, tarea que desarrolló durante 60 años en los que pudo dar cuenta del comportamiento de estos animales, de sus interacciones sociales y familiares.

Goodal hizo su trabajo de campo en el parque nacional Gombe Stream en Tanzania y luego fundó el instituto que lleva su nombre y el programa Roots & Shoots (Raíces y Brotes). El estudio del comportamiento de los chimpacés por parte de la etóloga británica fue un gran aporte por tratarse de la especie genéticamente más cercana al humano (homo sapiens).

Por ejemplo, la británica descubrió que los chimpancés eran capaces de fabricar y utilizar herramientas, algo que se pensaba solo podía hacer el ser humano. "No solamente los seres humanos tienen personalidad, y son capaces de tener pensamiento racional y emociones como alegría y tristeza", escribió en una de sus investigaciones.

Su amor por los chimpacés nació desde pequeña, cuando sus padres Mortimer Herbert Morris-Goodall (empresario) y Margaret Myfanwe Joseph (novelista) le regalaron un chimpancé de peluche, al que llamaron "Jubilee".

"Las amistades de mi madre se horrorizaban con este juguete, pensando que me asustaría y me causaría pesadillas", recordaba Goodal en su libro de memorias "Motivo de esperanzas", marcando el que fue su inicio en la etología.

​Además de ser nombrada como "Mensajera de la Paz" por la ONU en 2002, la etóloga también recibió otras condecoraciones por su carrera: Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico, el Premio Tyler por Logros Ambientales, La Legión de Honor francesa, la Medalla de Tanzania, el Premio Kyoto, La Medalla Benjamin Franklin en Ciencias de la vida, entre otros.