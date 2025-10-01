Sebastián Báez consiguió un importante triunfo al superar al chino Zhizhen Zhang, con lo que avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái. El argentino, que está teniendo un 2025 muy flojo, demostró una buena dosis de actitud para dar vuelta la historia e imponerse por 2-6, 6-3 y 6-4, luego de dos horas de juego.

El de este miércoles fue recién el tercer triunfo para Báez en lo que va del año sobre canchas rápidas. Los anteriores que había cosechado se dieron en el Masters 1000 de Cincinnati, en el que superó al belga David Goffin, y en el ATP 250 de Winston Salem, derrotó al español Pablo Carreño Busta. De esta manera, Báez avanzó a la segunda ronda del torneo que se juega en tierras chinas, donde tendrá una prueba durísima ante el danés Holger Rune, quien llega como 10° preclasificado.

El resto de los argentinos que deben disputar la primera ronda son Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Comesaña, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli, quienes en la madrugada argentina tendrán como oponentes al chino Bu Yunchaokete y a los franceses Ugo Blancheet, Valentin Royer y Térence Atmane, respectivamente.

El otro argentino que disputa este torneo es Francisco Cerúndolo (19°), que por figurar entre los 32 primeros preclasificados debutará en la segunda ronda. La mejor raqueta argentina no la tendrá nada fácil, ya que su oponente será el francés Adrian Mannarino, quien tiene un juego muy incómodo para cualquier oponente.