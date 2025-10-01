El Gobierno Nacional transfirió a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) un 10,3 por ciento menos en septiembre de este año en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. La diferencia se explica, según un estudio privado, por la entrada en vigencia del Régimen especial de ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP) en 2024 que generó el pago anticipado del impuesto para recibir el beneficio del congelamiento en el mismo, en una cuestionada iniciativa del oficialismo.

En septiembre de 2025, el Gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA 5,1 millones de pesos por las transferencias automáticas, lo cual representó una caída del 10,3 por ciento interanual, según los cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Puntualmente la coparticipación –es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones- habría descendido un 0,8 por ciento real.

“Este gran diferencial de caída porcentual entre la coparticipación neta y las transferencias automáticas totales es explicado fundamentalmente por el comportamiento de la recaudación de Bienes Personales, ya que, en septiembre de 2024 ingresó el 75 por ciento del REIBP, con lo cual en septiembre de este año solamente se recaudaron anticipos del tributo”, advirtieron desde la entidad.

Según el Régimen que aprobó el gobierno, los contribuyentes que adhirieron pagaron por adelantado una suma fija que cubre varios años (2023–2027), calculada sobre la foto patrimonial al 31 de diciembre de 2023. Si en los años siguientes su patrimonio crece, ese aumento no tributa, lo que reduce la recaudación futura en términos reales.

“Al excluir de las transferencias automáticas totales los ingresos provenientes de Bienes Personales, en septiembre de 2025 tendrían un incremento real interanual del 1,8 por ciento”, continúa el Iaraf.

En tanto, “la baja de la coparticipación neta registrada en septiembre se explicaría, fundamentalmente, por la caída real interanual del 0,5 por ciento de IVA y la baja de 34,6 por ciento de impuestos internos (incide en la recaudación la baja de alícuotas en distintas categorías). Por otro lado, atenuó la baja la suba real interanual del 3 por ciento en la recaudación del impuesto a las Ganancias”, detalla el informe.