► JUEVES 2

The Mills en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 21.

Manu y Lolitá en el Teatro Broadway, Av. Corrientes 1155. A las 21.

Resistencia Reggae y DJ Rasflek en Bocata Bar, Ramón Carrillo 2146, San Martín. A las 21.

► VIERNES 3

Omar Courtz en Mandarine Park, Acceso Punta Carrasco. A las 21.

Ilan Amores en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.

Chris Cain en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20.

Agustín Capponi en la Sala Cortázar del Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. A las 23.40.

Georgina Hassan en Hasta Trilce, Maza 177. A las 21.

Minco y Julia Marzik en Roseti, Gallo 764. A las 20.30.

Vargas y Los Cristales en El Emergente, Francisco Acuña de Figueroa 1040. A las 20.

Ludmila Fernández y Alejandro Kalinoski Trío en Borges 1975, J.L. Borges 1975. A las 20.

Melmoth, Diurno y Distante, Morgve, Lux Mala, Deadsoul, Modolo y Sofía Zeta en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 22.

Envidia y No Hay Banda Club en Galpón B, Cochabamba 2536. A las 23.

Lovel en Lucille, Gorriti 5520. A las 20.

Ale Cares y los Magos Farciar y Marcos Gaba & Viuda Federal en Muddy's Club, Mariano Acosta 168, Ituzaingó. A las 21.

N.O.B.L.A.C.K.Y., Pio, Moonlight, Fiebre, Eduardo Ezcurra, Lucas Punky y más en Montana Bar, República de Portugal 3214, Casanova. Desde las 21.

Jorge Fandermole en la Casa De Vicenzo, Agote y 363, Ranelagh. A las 20.30.

Fantasmas de Percal, Luca Roja y Las Guitarras Negras en Don Cipriano, 49 entre 4 y 5, La Plata. Desde las 21.

La Gallina de Rocky, Augusto Giannoni y Los Subterráneos en Blondie Cultural, Calle 11 1075, La Plata. Desde las 20.

Pinky y Néstor en Bloque en la Plaza de la Música, Av. Constitución 5780, Mar del Plata. A las 22.

Benito Cerati en Casa Brava, Rosario. A las 23.30. Gratis.

Fonso y las Paritarias en Willy's Bar, Mendoza. A las 22.

► SÁBADO 4

Kendrick Lamar en el Estadio River Plate, Av. Figueroa Alcorta y Udaondo. A las 21.

Eterna Inocencia, Dead Fish y Las Armas en C Art Media, Av. Corrientes 6271. Desde las 19.

El Zar en Obras, Avenida del Libertador 7395. A las 21.

Chris Cain en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20.

Quinteto Negro La Boca en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. A las 21.

Hugo Blanco en El Padilla, Av. Meeks 1058, Temperley. A las 20.

Reinara la Tempestad, Cristian Bertoncelli y más en XLR, Concejal Tribulato 446 , San Miguel. A las 21.

La Chilinga en la Plaza del Avión, Dr. Ricardo Balbín 2849, Ciudad Jardín. A las 19.

Dan Lluvia y La Farsa del Doctor Berretín en El Fondo, Arieta 3680, San Justo. A las 20.

Santiago Motorizado en la Plaza de la Música, Av. Constitución 5780, Mar del Plata. A las 21.

Fontana-Verdinelli, Hugo Giménez, Bill Evans Ensamble, The Bad Plus, Yamile Burich Trío, Leo Postolovsky, Groove Fandango y MAPU en las distintas sedes del Festival de Jazz de San Nicolás. Desde las 15. Gratis.

Winona Riders en City Rock, Roque Sáenz Peña 449, Junín. A las 23.30.

Fantasmagoria y Los Bardots en Pétalos de Sol, Córdoba. A las 21.

Divididos en el Anfiteatro Tránsito Cocomarola, Corrientes. A las 22.

Fonso y las Paritarias en CEDE, San Luis. A las 20.

Nonpalidece en Club Sportivo Alberdi, San Salvador de Jujuy. A las 22.

► DOMINGO 5

Lichi en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.

Ed Motta y Nico Cota en Solar, Deseo, Av. Chorroarín 1040. Desde las 15.

Resistencia Reggae y DJ Rasflek en King’s Pub, Perón 201, Ramos Mejía. A las 21.

La Chilinga en la Plaza del Avión, Dr. Ricardo Balbín 2849, Ciudad Jardín. A las 19.

Hugo Fattoruso & Barrio Sur, Javier Malosetti - ECM, Chris Cain & Nasta Super Band, Lito Vitale Trío, Fran Nava Cuarteto y Peycere-Silva-Sanders-Rossano en las distintas sedes del Festival de Jazz de San Nicolás. Desde las 15. Gratis.

Orquesta Emergente y Lucas Heredia en Studio Theater, Córdoba. A las 20.





