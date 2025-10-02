En un duelo que acaso trajo el doloroso recuerdo de la frustración del equipo masculino por entonces dirigido por Fernando Gago a principios de año, Las Gladiadoras de Boca empataron 0-0 con Alianza Lima en su debut por la Copa Libertadores Femenina 2025, disputado en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Buenos Aires del municipio de Morón.

El encuentro que formó parte de la primera jornada del Grupo B -en el que también compiten ADIFFEM de Venezuela y Ferroviária de Brasil- se caracterizó por la escasez de jugadas claras de gol, aunque ambos equipos buscaron el arco rival.

El arranque fue todo de las dirigidas por Florencia Quiñones, que se plantó en campo rival y empezó a llegar con insistencia. Primero fue la japonesa Sasaki, que probó desde la medialuna y obligó a la arquera Maryory Sánchez a despejar corto, con Arias buscando el rebote que la defensa terminó rechazando. Más tarde lo tuvo otra vez Sasaki, en este caso con un remate que picó envenenado cerca del palo.

Boca buscaba abrir el partido con tiros desde afuera y centros que siempre complicaban. El cero parecía a punto de romperse, pero las manos firmes de Sánchez y los despejes de la zaga peruana lo evitaron. Alianza Lima se replegaba y aguantaba como podía, esperando su momento.

El segundo tiempo fue de sufrir. Boca ya no manejaba la pelota y el partido se jugaba en su campo, cada centro al área era un suplicio, pero ahí estuvo la enorme arquera Laurina Oliveros para achicar, salir segura y contagiar calma. Sin embargo, el Xeneize tuvo una chance más: un rebote le quedó servido en la medialuna a Camila Gómez Ares, quien remató de derecha, pero la pelota se fue apenas por arriba.

Luego las peruanas empujaron y llegaron por arriba, por las bandas y hasta por adentro. Un pase filtrado dejó a Lúcar cara a cara con Oliveros, pero apareció Julieta Cruz con una barrida salvadora para mantener el cero.

A diez minutos del final, tras un despeje corto de Oliveros, Annaysa Cristyna se tiró dentro del área y el árbitro cobró penal para las peruanas. El VAR lo revisó, detectó posición adelantada en la jugada previa y anuló la acción.

Boca respiró y se llevó un empate en su estreno en la Libertadores. La próxima parada para Las Gladiadoras será este domingo en el Florencio Sola ante ADIFFEM, un partido clave para empezar a encaminar la clasificación de la Copa Libertadores Femenina que disputan 16 equipos y donde Corinthians defiende la corona.