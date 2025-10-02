El Gobierno resolvió flexibilizar los requisitos ambientales para facilitar la importación de automotores. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución conjunta de la Secretaría de Industria y la Secretaría de Ambiente, con el argumento de garantizar la disponibilidad de unidades en el mercado y dar respuesta a la presión de terminales y concesionarias.

La normativa habilita el ingreso de vehículos que provengan de mercados con regulaciones distintas, siempre que se presente un certificado de origen y un compromiso de adecuación posterior. Así, los autos que no cumplen de manera estricta con los estándares vigentes podrán comercializarse bajo el compromiso de adecuarse en un plazo determinado.

Según se expone en la resolución, los procedimientos previos provocaban demoras en la entrega de autos y limitaban la oferta disponible, en especial en los segmentos de mayor demanda. Las cámaras empresarias del sector reclamaban cambios, al señalar que la burocracia frenaba la importación y afectaba la actividad comercial en un contexto de caída de ventas.

Con el nuevo esquema, el Ejecutivo sostiene que se busca simplificar trámites y reducir cargas administrativas. Sin embargo, la decisión implica resignar controles ambientales y liberar la entrada de unidades con estándares más bajos, lo que refleja la prioridad oficial de evitar tensiones en el mercado de autos, incluso a costa de debilitar compromisos regulatorios. El trasfondo es claro: cada dólar destinado a importaciones es también un dólar que falta para enfrentar vencimientos de deuda y para acumular reservas en el Banco Central.