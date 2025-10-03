Más derrotas en cadena para Milei en el Congreso
Por Paula Marussich
En medio de una nueva crisis política por el narcoescándalo que tiene como protagonista a José Luis Espert, principal candidato libertario en la provincia de Buenos Aires, y de la interna que sacude a la Casa Rosada; el Gobierno sufrió dos nuevos golpes en el Senado.
La oposición rechazó por segunda vez el veto al financiamiento universitario con 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, una mayoría que superó los dos tercios. La norma garantiza la actualización de gastos universitarios y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
También se insistió con la ley que declara la Emergencia en Pediatría y protege al Hospital Garrahan, aprobada con 59 votos positivos, 7 negativos y 3 abstenciones. Ambos expedientes se convirtieron automáticamente en leyes y el Ejecutivo está obligado a promulgarlas.
Narcoescándalo: Espert grabó un video y dejó muchas dudas
Por Melisa Molina
Cuando faltaban quince minutos para la medianoche, José Luis Espert publicó en su cuenta de X el video donde confirma lo que ya se sabía: que cobró 200 mil dólares pero, otra vez, buscó despegarse de Fred Machado, el narco detenido y dueño de los aviones en los que hizo su campaña presidencial de 2019.
"Los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada", aseguró en el video de poco más de seis minutos y que fuera previamente aprobado por funcionarios muy cercanos a Javier Milei.
De todas formas, entre los argumentos vertidos, el candidato libertario dejó algunas dudas. Habló, por ejemplo, de un trabajo para un empresario de Guatemala, donde casualmente Machado tenía inversiones, y nada dijo del origen de la transferencia que, según los datos del Bank of America, salen de una cuenta de una de las empresas de Machado.
El dólar y los bonos se movieron al ritmo de Bessent
Por Juan Garriga
A pesar de los anuncios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y del viaje que prepara Luis Caputo a Estados Unidos, el mercado volvió a marcar tensión este jueves.
El riesgo país subió 34 puntos en la jornada y cerró en 1.264 unidades, mientras el dólar mayorista avanzó 1,5 pesos y terminó en 1.424,5. El oficial bajó 2 pesos, hasta 1454, y el CCL disminuyó hasta 1548.
La cotización del mayorista acumula casi 100 pesos en lo que va de la semana, una dinámica que revela el cambio de escenario tras el final de la liquidación extraordinaria del agro. En paralelo, el riesgo país ya trepa más de 125 por ciento respecto del registro más bajo de enero, cuando había caído hasta 560 puntos.