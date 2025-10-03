Durante todo octubre, el urbanismo porteño y sus centros artísticos y galerías, serán el espacio para presentaciones de arte plástico, diseño, arquitectura, música y cine: el entorno será la ciudad misma, entendida ella como una pieza de diseño con mucho de arte. Durante el mes estarán confluyendo La Bienal entre Bienales (de arquitectura), La Noche del diseño y Open House.

La Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires cumplirá el año que viene 40 años (cae siempre en año par). Pero para aportar al Mes del Diseño y la Arquitectura, sus organizadores decidieron este año armar un evento intermedio al que llamaron La Bienal entre Bienales, planificando un programa inédito que establece un diálogo entre la arquitectura y otros lenguajes como el diseño, el cine y la música. El eje será el Auditorio de Amigos del Bellas Artes –en el Museo Nacional de Bellas Artes-, todo con entrada libre y gratuita.

El evento comenzará el miércoles 8 de octubre a las 18 hs con la charla titulada “La arquitectura y el cine según Mariano Llinás”, a cargo de este director y guionista argentino. El cruce entre arquitectura y cine arranca el lunes 20 de octubre a las 11 a.m. en ese auditorio con la proyección de la película de Gastón Duprat y Mariano Cohn, El hombre de al lado, magistralmente filmada en la Casa Curuchet de La Plata, obra del célebre arquitecto modernista Le Corbusier (la presentará Andrés Duprat).

A las 17:00 hs se proyectará Eileen Gray and the House by the Sea (2024), una película suiza dirigida por Beatrice Minger y Christoph Schaub. A las 19 hs el maratón de cine seguirá con otra proyección: De la Bauhaus a Argentina, dirigida por la alemana Anne Berrini, quien la presentará en persona.

La combinación de música y arquitectura comenzará el miércoles 8 de octubre a las 20.30 h con un “Concierto para Puente” en el Puente peatonal de la Av. F. Alcorta frente a la Facultad de Derecho. Será una colaboración entre el grupo de percusión contemporánea Tambor Fantasma y Velut Umbra centrada en composiciones para sexteto de percusión y guitarras eléctricas procesadas, con un diseño espacial site-specific.

El viernes 24 de octubre a las 19 hs será el concierto de Patrik Kleemola -guitarrista finlandés- en el edificio del Departamento de Artes Musicales y Sonoras (DAMuS), Universidad Nacional de las Artes (UNA) en Av. Córdoba 2445.

El cierre será con Jorge Penzi, arquitecto y diseñador argentino radicado en España -también músico-, uno de los grandes nombres del diseño industrial trabajando con mobiliario, iluminación y espacios. Será el jueves 30 de octubre –18 hs— con la charla “El diseño y la música según Jorge Pensi”.

Diseño y creatividad

El mes del diseño y la arquitectura incluye la apertura de Casa FOA 2025, que ya arrancó el 1 de octubre en el Distrito Madero Harbour. Esta muestra de arquitectura, interiorismo, paisajismo y diseño argentinos, celebra su 40° aniversario y visita hasta el 2 de noviembre, en Juana Manso 1980.

Octubre será un mes de caminatas urbanas en los “Circuitos del Diseño”. Serán los fines de semana por distintos barrios, guiadas por Marcela Fibbiani: visitas a comercios y ateliers de diseñadores en San Telmo, Palermo Soho, Microcentro, Villa Crespo, Chacarita y Paternal, explorando proyectos de mobiliario, iluminación, textiles y accesorios. La actividad es gratuita con inscripción previa (www.buenosaires.gob.ar)

El 11 y 12 de octubre se realizará Open House, un evento que abre al público 130 edificios emblemáticos y privados con valor arquitectónico (requiere inscripción previa www.openhousebsas.org)

La Noche del Diseño

El jueves 16 de octubre, entre las 18 y las 21 horas, 80 locales del Distrito Arenales –en Arenales y Juncal, entre Montevideo, Cerrito y transversales-- transformarán ese polo de diseño en un festival gratuito a cielo abierto. Habrá puestas escenográficas, música en vivo e instalaciones multidisciplinarias celebrando los 10 años de Distrito Arenales. Las actividades implican cruces entre duplas artísticas integradas por fotógrafos, interioristas, diseñadores, artistas plásticos y performers, combinadas con empresas de diseño. Algunos nombres que aportarán a este laboratorio experimental son Marcos López, Nicola Costantino, Carlos Arnaiz, Renata Schussheim, el arquitecto Arturo de Tezanos Pinto, los diseñadores Celedonio Lohidoy, Benito Fernández, Carolina Antoniadis, Leticia Churba y Desire De Ridder.

La idea es estimular la participación del público, no solo como espectador sino protagonista de experiencias sensoriales. Una de las propuestas es el Banquete para colibríes, la instalación de Nicola Constantino en la galería Praxis, una puesta en escena donde la cerámica se transforma en símbolo y celebración: “Cada capa de arcilla es memoria comprimida. Cada plato, cada flor muestra en su superficie un dibujo escultórico: revela su secreto oculto en cada lámina, multiplicando la belleza”, apunta la artista. En la Sala 2 de la galería, Dino Bruzzone exhibirá Cine Noir, una serie inspirada en el universo de los cómics y el cine de los años 50 y 60, que reconstruye la atmósfera detectivesca de un film imaginario.

Renata Schussheim instalará sus sirenas escultóricas que se sumergirán en el local de La Compañía. La artista plástica las realizó con tecnología 3D. El estudio de joyería contemporánea Cabinet Óseo desplegará “esculturas liquénicas” realizadas con latas de cervezas que trepan como enredaderas por el interior y la escalera. Celina Saubidet y Marina Molinelli Wells instalarán su serie Cochayuyos –con la misma técnica anterior- que se verá desde la calle.

En Walmer se instalará una bañera (Konqrit) que el artista urbano Lucio Cres intervendrá en vivo con revestimientos impresos en 3D por el estudio IOUS. Además, los tótems y las piezas de arcilla de Blau transformarán el local de Peter Kent en un paisaje de texturas del norte argentino. La Universidad de Palermo cambiará la fisonomía del Pasaje Libertad. Y los alumnos de la Universidad Austral levantarán un “Muro de los Sueños” para celebrar el descanso en el local de Simmons. Esta misma temática será abordada por Agustina Cerato: "Sueños" será la intervención en dupla con la artista visual Nadia Yoma, reconocida por su técnica de puntillismo y por representar siluetas de mujeres que flotan en un estado onírico.

El clima de verano se palpitará en la vereda de Arredo, que tapizará de flores naturales la fachada bajo la consigna “Hacé florecer tu hogar”. En dupla con la Escuela de Flores, combinarán estampas, colores y texturas generando puntos estratégicos para sacarse fotos. Además, habrá proyecciones sobre avistajes de aves y animales en Rue des Artisans y mapping en la fachada del Hotel Grand Brizo. En Crayón, los visitantes podrán intervenir con marcadores los afiches de los artistas que participan en la muestra, y llevárselos a casa. Los artistas icónicos de la firma diseñarán marcos especiales. Además, el experto en orquídeas Javu Herrera ambientará el espacio.

En Fontenla expondrán una colección de sillas: cada una reflejará el estilo y las tendencias de cada uno de los 10 años del Distrito. El artista invitado, Eric Franco, realizará esculturas de hierro laqueadas que “dialogarán” con las sillas y contarán la evolución del festival urbano.

En Kalpakián, una alfombra XXL abandonará el suelo para trepar por los muros del local como un elemento escultórico que se multiplica por el hall. Junto a María Zunino y Geraldine Grillo, desplegarán una mesa que se convierte en centro de reunión y símbolo de celebración y ritual compartido. La idea es que la calle sea un lienzo mutante que se irá transformando con las horas.