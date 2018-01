El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe ya desarrolló la audiencia de imputación y prisión preventiva para el femicida Facundo Solís, el agente penitenciario que acribilló a balazos a su ex pareja y cuatro familiares y les quitó la vida. La audiencia tuvo lugar en la Sala I del subsuelo de tribunales y fue organizada por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de primera instancia. Lo imputaron por un femicidio, cuatro femicidios vinculados y un intento de femicidio vinculado.

El fiscal que imputó al agente penitenciario es Gonzalo Iglesias -junto a Mariela Jiménez y Cristina Ferraro- quien actuó en turno en la jornada del viernes. Vale recordar que el mismo se hizo presente en el lugar junto con el fiscal regional, Carlos Arietti.

Según se pudo saber, el agente que prestaba servicios en la Unidad de Traslado de Judiciales de zona sur, se encuentra por estas horas en la Unidad Penitenciaria Nº 2 Las Flores. Allí fue alojado en la jornada de ayer luego de ser identificado en la Sección Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Sobre el mismo pesa haber asesinado con un arma de fuego -la cual se presume que sería la reglamentaria- a su expareja, Mariela Noguera y a su hija Ailén Soto y el novio de esta, Yoel Airaldi. También a su ex cuñada, Sonia Noguera y su ex suegra, Carmen Loseco.

El brutal crimen ocurrió a las 14.30 en tres viviendas ubicadas en Monseñor Zazpe al 4100, a metros de una cortada de barrio Alfonso, ubicado en el suroeste de la ciudad de Santa Fe.

El agente penitenciario Facundo Solis, de 33 años, que protagonizó una de las peores masacres vividas en Santa Fe en los últimos años, "tenía todo planificado. Quería hacer una masacre completa. A mi hermana la mató como a un perro", aseguró Alberto Noguera, hermano de Mariela, la ex mujer del asesino, principal blanco de su furia.

"Hace un año, Mariela había radicado una denuncia contra él y la había ratificado hace tres semanas, porque él volvió a golpearla. Se ve que estaba decidido pero la Justicia es bastante lenta. Todos saben como era él en el barrio. Andaba todo el día paseándose en la casa con el arma. Se hacía respetar de una manera que no era la adecuada. A mi hermana la tenía amenazada", insistió Alberto.

El hermano de la víctima señaló que la masacre "fue premeditada" y reveló que Solís "estaba esperando a mi hermana a la hora que ella volvía de trabajar. Y a mi otro hermano también lo citó a esa hora, pero él no fue". Unas horas antes había pasado a retirar sus dos hijos para llevarlos a casa de su madre.

Mariela Noguera no pudo salvarse. Intentó escapar hacia la calle corriendo pero el hombre volvió a tirarle causándole la muerte en la vereda. Tras asesinar a su ex pareja, Solís se dirigió hacia otras dos viviendas de la misma manzana, en las que asesinó a su ex suegra, Carmen Loseco, a su ex cuñada Sonia Noguera, a su ex hijastra Ailén Soto, y al novio de esta última. Las tres primeras eran, respectivamente, la madre, hermana e hija de la primera víctima. Un adolescente de 17 años, sobrino de Mariela, se recupera en el Hospital Provincial Dr. José María Cullen, de una fractura en uno de sus brazos, donde recibió un impacto de bala.