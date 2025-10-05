Para desentrañar las tendencias que escapan a la rigidez de las encuestas electorales, Rosario/12 consultó a dos analistas políticos con vasta experiencia en campañas: Lucio Guberman, rosarino, que ha trabajado con el peronismo santafesino y el espacio de Cambiemos, y Pablo Cano, director de la consultora Espiral de la Ciudad de Buenos Aires que también ha trabajado con candidatos del peronismo y de Unidos. El cuestionario propuesto a los consultores buscó entender las dinámicas de la contienda, preguntando si el escenario de "tercios" es un hecho provincial; qué eje discursivo se impondrá (Milei vs Anti-Milei, Kirchnerismo vs Anti-Kirchnerismo, o la valoración de la gestión provincial); si la polarización nacional es una realidad o se sostiene el escenario tripartito; cómo impacta la falta de figuras de alto conocimiento al frente de las listas; cuáles son los nichos de votantes a los que apunta cada fuerza (LLA, Frente Patria y Provincias Unidas); y la incidencia del reciente caso Espert.

¿Existe un escenario de tercios en la Provincia de Santa Fe?

Guberman: -Hay un escenario de tercios, lo que no quiere decir que cada tercio sea de un 33%. El peronismo es el que más se acerca al tercio ideal, con un piso del 28% y un techo que no superaría el 35%, en el mejor de los casos extenderse a un 38%. Es el tercio que va a andar más definido. Los otros dos tercios, Provincias Unidas (PU) y La Libertad Avanza presentan una frontera bastante móvil entre sí. El espacio de Milei enfrenta una triple crisis que incluye el político, el económico y, de forma crucial, el moral: Ellos eran los sanos, los no patéticos, los moralmente puros, y eso se acababa de terminar de romper en pedazos.

Cano, director de Espiral coincide: “Si vos tomás en referencia la elección de los constituyentes te diría que sí. Y si tomás en referencia los posicionamientos, te diría que también”. Sin embargo, Cano se pregunta si estos serán “tercios competitivos” o solo una repartición nominal. La expectativa en Santa Fe, al igual que en Córdoba, está puesta en “cuánto el éxodo del medio cuadra cuando tiene territorialidad”. Para Cano, la crisis del gobierno nacional puede “alimentar” a PU como una “opción del no-peronismo, quizás más light” que la opción violeta, concluyendo que el escenario de tercios es una realidad “pero que entre el primero y el tercero puede haber hasta diez puntos de diferencia”.

-¿Qué eje de discusión se impone en la campaña?

Guberman: -Los libertarios jugarán al anti-kirchnerismo, que es una versión un poquito mejorada del kirchnerismo nunca más”. PU, en cambio, se centrará en la defensa de la gestión provincial, buscando demostrar que el gobierno provincial hace lo que el gobierno nacional no hace, como en el video de Pullaro y Scaglia en moto con casquitos inaugurando la Ruta 3. El peronismo, por su parte, intentará un discurso opositor, buscando marcar la cancha al señalar que en muchas cosas Pullaro y Scaglia están más cerca de Milei que de una política opositora.

Cano: -A medida que se profundiza la crisis del gobierno nacional, el eje se moverá entre LLA y la propuesta de PU. Me parece que va a haber una mirada crítica del gobierno nacional, de la agenda, y va a haber una mirada provincial que va a ser una forma de escaparle un poquito a quedar muy extremo el voto de Milei. Si bien la gestión provincial será importante, la clave es que la sociedad, va a terminar votando en una suerte de plebiscito de la gestión nacional. Esto le empuja a PU a cabalgar a media agua y especular mucho para evitar quedar polarizado,, el peronismo continuará con su sesgo opositor.

.¿Hay una polarización o un escenario de a tres a nivel nacional?

-Guberman: -No, no tenés tercios nacionales. La irrelevancia del espacio de PU en provincia de Buenos Aires le resta muchos votos y legisladores, diluyendo su peso a nivel país. No obstante, en Santa Fe, lo que se observa es que todo lo que pierde La Libertad Avanza lo gana Pullaro, y poco vuelve al peronismo".

Cano también niega el tercio nacional- “Para nivel país diría que ni en Cuyo, ni en NEA y en Patagonia encontrás sólidamente representadas esas tres fuerzas”. A su juicio, la tercera vía está "más cerca de 15 puntos a nivel nacional que de 20, lo que hace que el escenario sea muy germinal”. Cano anticipa que después del 26 de octubre, el gobierno de Milei tendrá que reconfigurarse apoyándose en la derecha, ampliando el espacio y dificultando la identidad del espacio intermedio".

-¿Qué incidencia genera no tener encabezando las listas figuras de gran conocimiento provincial en las tres principales listas?

-Guberman: -Es cierto, tenés mejores barcos que capitanes. En este contexto, lo que importa es el peso de la marca electoral y el discurso político que representan.

Guberman señala el reciente error del gobernador Maximiliano Pullaro, al referirse a la candidata Caren Tepp como "la mujer de Monteverde", es un "error muy básico. Tepp capitalizó bien el desacierto y tomó el centro del cuadrilátero. La figura de Tepp suma la frescura de no ser el peronismo de siempre, pero también está el riesgo del desconocimiento y el poco tiempo, la poca atención, poco interés de la gente. Deberá marcar, en mi opinión, que esa boleta, es la boleta del peronismo",

Cano minimiza la incidencia de este factor de desconocimiento de los candidatos: “En Santa Fe están acostumbrados a votar con la boleta única. En Santa Fe existe la gimnasia de votar el sello”. Argumenta que los votantes del peronismo, de PU o de La Libertad Avanza ya tienen la marca electoral en mente, sin importar demasiado quién encabeza". En su análisis, no pareciera que de esta votación “emerja en Santa Fe una figura política nueva”, sino que los candidatos se subordinan a la fortaleza de sus sellos.

.¿Cuáles son los nichos en los que están pescando, LLA, FP y PU?, y qué porcentaje de la población representa cada uno de esos lugares?

Guberman: -En una elección de medio término, cada fuerza busca a su electorado histórico, el “primer círculo consentido”. El peronismo busca al votante peronista histórico. La clave de la disputa se da en la “frontera más cruzable” entre PU y LLA, que se hacen intercambiables por su condición de no-peronistas. El peronismo intenta avanzar en un segundo círculo de votantes que no le son propios: empleados públicos y docentes, que sienten un castigo del gobierno de Pullaro por las disputas salariales y el presentismo.

Guberman estima que una diferencia de 4 o 5 puntos en estos nichos de alta participación puede ser decisiva.

Cano explica que el peronismo tiene su “voto” y que ronda los “treinta y pico, como tiene, máximo 38 puntos haciendo una gran elección”. El resto es “anti-peronismo”. El desafío del anti-peronismo es que se bifurca en dos expresiones: PU (con una identidad "voluble" que trata de sumar gestión a su derecha) y LLA. El consultor se pregunta por qué el electorado más importante de la Provincia, el de la ciudad de Santa Fe y Rosario, no se ha volcado masivamente hacia PU, en las recientes elecciones en territorio santafesino, a pesar de que maneja los resortes de la gestión.

-¿Qué incidencia tiene el caso Espert?

Guberman: -Citando a Gramsci, te diría que le da un peso enorme a lo moral. Lo de Espert, al igual que los escándalos del gobierno anterior cuando el vacunatorio VIP y la fiesta de Olivos, es un mazazo moral para una fuerza que se presentaba como sana y moralmente pura. Lo de Espert, reconociendo él mismo recibir plata narco, haciéndose distraído, es una explicación increíble, oscureciendo, aclarando, ¿no? Eso trae un golpe muy fuerte. El caso le produce a LLA un default moral y es muy costoso para los libertarios.

Para Cano, el caso Espert “le saca músculo a la militancia violeta” porque “no tenés cómo defenderlo”. El escándalo “le saca vitalidad a la campaña” y deja a LLA en un “barro enorme”. No obstante, el consultor duda de que el impacto se traduzca en una gran pérdida de votos, ya que el votante de LLA está “atrincherado en un núcleo duro”. Cano concluye que el caso beneficia a PU-Scaglia, pero si esta fuerza se presenta como “casi oficialista” al gobierno de Milei —con un discurso de “no votar a LLA, votarme a mí, que soy el mejor de Milei”—, también va a perder los votos de centro que podrían haber migrado.

Informe: Rubén Milito