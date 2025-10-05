Moria Casán confirmó su regreso a la TV abierta en canal 13, donde estará al frente de Mujeres Argentinas. "La One" sostuvo que lo que comenzará en noviembre es “un desafío”, aunque mostró fuerte entusiasmo por el proyecto. “Me llamaron hace unos días, me ofrecieron hacer la mañana y me causó impacto el llamado, algo parecido a cuando me llamaron para Brujas. Es algo nuevo, un desafío, muy americano. Las mujeres norteamericanas que son muy de la mañana, de toda la vida y las sudamericanas también tenemos que estar ahí”.
