Durante el festival Austin City Limits 2025, la cantante Sabrina Carpenter y el actor Joe Keery, conocido por su papel en Stranger Things, atraparon la atención de miles de fanáticos al protagonizar un momento inesperado durante la interpretación de la canción "Juno". En el escenario, Carpenter esposó simbólicamente a Keery, lo que generó rumores de un posible romance entre ambos artistas, especialmente después de que se siguieran mutuamente en Instagram.

Un espectáculo interactivo inolvidable

La presentación de Sabrina Carpenter en el festival ACL fue uno de los momentos más esperados del evento. Reconocida por su habilidad para conectar con el público, la cantante no dudó en involucrar a Joe Keery, quien se encontraba entre el público, en una acción escénica que nadie pasó por alto. Durante la canción "Juno", en la que la artista hace referencia a un juego de roles humorístico, Carpenter seleccionó a Keery para ser "detenido" con unas esposas rosas, y generó un gran revuelo entre los asistentes.

Así, en un ambiente de alegría y sorpresa, Keery accedió a participar, colocando sus muñecas hacia adelante, lo que fue recibido con entusiasmo tanto por el público presente como por los seguidores en las redes sociales. Las publicaciones en línea rápidamente destacaron el momento, alimentando la imaginación de millones de personas sobre la dinámica fuera del escenario entre estas dos figuras populares del entretenimiento.

Los rumores de romance se intensifican

El memorable encuentro en el escenario ganó aún más relevancia cuando, tras finalizar el evento, tanto Sabrina Carpenter como Joe Keery comenzaron a seguirse en Instagram, un gesto que en la actualidad se suele interpretar como una señal de cercanía personal entre celebridades. Esta interacción en línea aumentó las especulaciones entre sus seguidores sobre un posible romance entre la cantante y el actor.

Las redes sociales se hicieron eco de la noticia, con fanáticos compartiendo diversas teorías sobre la compatibilidad de la pareja. Algunos seguidores ya imaginan la posibilidad de colaboraciones musicales entre Joe Keery, también conocido en el ámbito musical como Djo, y la talentosa Sabrina Carpenter, quien continúa destacando con su nuevo álbum, caracterizado por su ironía y atmósferas íntimas.

Repercusiones en las carreras de ambos artistas

La presentación en Austin no solo consolidó el éxito de Sabrina Carpenter como artista en solitario, sino que también podría significar un impulso para la carrera musical de Joe Keery. A pesar de haber alcanzado fama mundial por su papel en Stranger Things, Keery ha estado desarrollando paralelamente su carrera como músico.

Desde el lanzamiento de "End of Beginning", una de sus canciones que se volvió viral en plataformas como TikTok, Keery ha comenzado a construir una reputación en la industria musical. El reciente evento en Texas podría aumentar su visibilidad en este campo y abrir la puerta a futuras colaboraciones con otros artistas destacados, como Carpenter.

Ambos artistas han sido vinculados sentimentalmente con otras celebridades en el pasado, pero este acercamiento reciente parece marcar un nuevo capítulo tanto en sus vidas profesionales como personales. Los seguidores estarán atentos a cualquier novedad que pueda surgir en los próximos meses, así como al posible impacto que esta interacción pueda tener en sus carreras y en el mundo del espectáculo en general.

