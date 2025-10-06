Más de 80 títulos de la cartelera porteña son los que podrán verse en el marco de la nueva edición de Vení al Teatro. Habrá entradas con descuentos que van del 60 al 90% y podrán adquirirse todos los martes de octubre, de 13 a 19, en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito). Se trata de una iniciativa impulsada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) junto a productores y salas asociadas que apunta a fomentar el interés de los espectadores en la creación teatral y la asistencia a distintos espacios de la ciudad para vivir la experiencia de un espectáculo en vivo. Habrá más de 10 mil entradas a precios muy atractivos: el público podrá acceder a más de 20 espectáculos por menos de $10.000.

La oferta es diversa y los espectáculos disponibles en la cartelera son: Al fin y al cabo es mi vida, Chanta, Cómica Buenos Aires, Cuestión de género, Druk, El Bulubú, Habitación Macbeth, Inestable, La violencia de la ternura, Las cautivas, Madre ficción, Modelo vivo muerto, Petróleo, Tirria y Una (en el Metropolitan); Alejandro Dolina, La última sesión de Freud, La vida extraordinaria, Martín Dardik, Parlamento, Prima facie, Pundonor, Quien sea llega tarde, Quiero decir te amo, Relatividad y Sutottos (en el Picadero).

Agotados, Carmen y Osvaldo, El jefe del jefe, El show de Nachito Saralegui, Gutenberg, La ballena, Lucas Lauriente, Magia blanca, Mi amiga y yo, Qué olor, Querido diario, Soltero 2.0 y Una película sin Julie (en el Paseo La Plaza); Cuando Frank conoció a Carlitos, El secreto y Viudas e hijas (en el Multitabaris); La función que sale mal, Mamá y Toc Toc (en el Multiteatro); Había otra vez (Cuentos en pijamas), La llamada, La Pilarcita, Lo que el río hace y Yo no duermo la siesta (en el Astros), Dalia Gutmann, El brote y Las hijas (en el Maipo), y otras salas como Apolo, Astral, Broadway, Carlos Carella, Chacarerean, Coliseo, El Nacional, Konex, Liceo, Lola Membrives, Picadilly, Politeama, Premier y Sala Sin Piso.

En el local de Tickets BsAs, ubicado justo frente al Obelisco, se entregarán bonos a $2.000 para el espectáculo elegido en las funciones de esa misma semana hasta agotar disponibilidad. Cada martes se podrán retirar hasta 4 bonos por persona con DNI y luego deberán presentar ese bono en la boletería de la sala correspondiente para acceder a las entradas con descuento.

*Más información en aadet.org.ar.