La estrella de las redes sociales Addison Rae da un paso firme en su carrera como actriz con su participación en Monster: The Ed Gein Story, la nueva entrega de la exitosa franquicia creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. La serie, disponible en Netflix, se centra en el infame asesino estadounidense Ed Gein, conocido como “el Carnicero de Plainfield”, cuya historia inspiró clásicos del terror como Psicosis y El silencio de los inocentes.

En esta tercera temporada, Murphy y Brennan vuelven a explorar la mente de un criminal real que marcó la historia del crimen en Estados Unidos. Pero lo que más llamó la atención del público fue la inclusión de un personaje basado en una víctima real: Evelyn Hartley, interpretada por Rae. ¿Quién fue esta joven y qué relación tuvo con Gein?

¿Quién era Evelyn Hartley?

Evelyn Grace Hartley nació el 21 de noviembre de 1938 en La Crosse, Wisconsin. Hija de un profesor universitario, era una adolescente responsable y aplicada que trabajaba ocasionalmente como niñera. El 24 de octubre de 1953 fue contratada para cuidar a la hija pequeña del académico Viggo Rasmussen, en una tranquila zona residencial.

Aquella noche, sin embargo, se convirtió en una de las más enigmáticas de la historia criminal del estado. Cuando su padre fue a buscarla y no obtuvo respuesta, encontró la casa desordenada: una ventana del sótano forzada, los zapatos de Evelyn esparcidos y manchas de sangre tanto dentro como fuera de la vivienda. La bebé dormía ilesa en su cuna, pero la joven niñera había desaparecido sin dejar rastro.

El vínculo con Ed Gein

Cuatro años después, en 1957, el país entero quedó conmocionado con la captura de Ed Gein, un granjero de Wisconsin acusado de asesinatos y profanaciones de tumbas. La policía lo consideró posible sospechoso en la desaparición de Evelyn, ya que en ese entonces él se encontraba de visita a pocas cuadras de la casa de los Rasmussen.

Sin embargo, Gein superó dos pruebas de detector de mentiras y nunca se hallaron rastros de la joven en su propiedad. Oficialmente fue descartado del caso, aunque muchos investigadores —y buena parte del público— siguieron creyendo que tuvo algo que ver. Décadas más tarde, algunos testimonios grabados apuntaron a otros posibles responsables, pero el misterio sigue sin resolverse.

Un caso real que sigue inquietando

Más de 70 años después, la desaparición de Evelyn Hartley continúa siendo uno de los enigmas criminales más desconcertantes de Wisconsin. En Monster: The Ed Gein Story, Ryan Murphy retoma este caso no resuelto para mostrar cómo la violencia y la obsesión marcaron una época entera.

La elección de Addison Rae para interpretar a Evelyn no solo refuerza su crecimiento como actriz, sino que también acerca a nuevas audiencias una historia tan trágica como fascinante. Entre el horror histórico y la ficción televisiva, la serie vuelve a recordarnos que, en el terreno del true crime, la realidad suele ser mucho más perturbadora que cualquier invento del cine o la televisión.

