Habría sido difícil encontrar un mejor momento que el Día de Rosario y en el marco del relanzamiento de la ciudad que festeja por primera vez el "Tricentenario" de su fundación, en base a la reinterpretación de documentos históricos. Justo ayer, el intendente Pablo Javkin se paró en el medio del patio cívico del Monumento a la Bandera y presentó formalmente el proyecto de ordenanza de declaración de autonomía municipal. Un mensaje destinado a consagrar la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera de la ciudad tras la reciente sanción de la nueva Constitución provincial. "Nos tocaron muchas difíciles y creo que ahora viene otro tiempo mucho mejor, mejor para la ciudad, y me toca circunstancialmente a mí pero esto representa a mucha gente, que es, por fin, impulsar la declaración definitiva de la autonomía de la ciudad", expresó Javkin tras finalizar la ceremonia oficial por la fecha, y concretar la entrega del proyecto. Luego, aseguró: "Yo soy rosarino toda la vida pero intendente solo por un tiempo, y por eso lo siento como un gran honor".

El cuerpo normativo propuesto al Concejo, que fue recibido por la titular del organismo, María Eugenia Schmuck, contiene dispositivos de vigencia inmediata y lineamientos para guiar el proceso que convergerá hacia 2027 con la convocatoria a una convención estatuyente que le dé a Rosario su primera Carta Orgánica.

El intendente aseguró que "pienso en Molina, en Lisandro de La Torre, en la Liga del Sur, en todos los políticos que lo anhelaron, y me pone muy feliz que todas las expresiones políticas del Concejo Municipal de Rosario nos hayan acompañado. Por supuesto que el tratamiento tendrá debate pero creo que marca una voluntad que nos excede". Y añadió: "La autonomía será algo tan grande para Rosario como lo fue su declaración de ciudad. Nadie se acuerda de quién estuvo el día de la declaración pero sí sabemos cómo la ciudad se expandió. Con la autonomía va a pasar lo mismo, no se van a acordar qué intendente la firmó o qué concejales la trataron sino que vamos a ver con el tiempo todos los beneficios que traerá para que Rosario pueda desarrollarse a pleno, y eso es lo más importante del día de hoy".

El mandatario también insistió en que "Rosario nunca estuvo en los planes de nadie, nunca nadie la fundó ni hay un acta que la cree; nunca fue capital de provincia, cuando fue capital de Nación nos vetaron tres veces, siempre hubo que remar contra todo y creo que ese espíritu nos representa mucho. Quizás sea también ese espíritu el que haga surgir tanto talento, el talento que surje en las difíciles".

"Nosotros tenemos un gran desafío: ser la ciudad que lidere la economía del conocimiento en la Argentina, porque va a ser la economía primordial, en lo industrial, en el mundo de la biotecnología y en la producción de alimentos, y por supuesto también en la capacidad de imaginar lo nuevo que nos genera un desarrollo tan vertiginoso, la inteligencia artificial, las industrias creativas", expresó el mandatario, y seguidamente completó: "Y en relación a eso particularmente, de todo lo que vamos a hacer por el Tricentenario y que la ciudad ya comienza a ver, lo que más destaco son las obras en la Isla de los Inventos, porque es algo que nos legaron y que vamos a devolver más grande, y la Tecnoteca, que es lo que le falta a Rosario: mucha expectativa en el futuro para nuestros pibes en relación a un mundo del trabajo que va a ser muy diferente".

Javkin anticipó un gran día de festejos por el día de Rosario: "Va a ser muy lindo lo que vivamos hoy, con los hijos e hijas de la ciudad que nos van a regalar a todos uno de los espectaculos más lindos de nuestra historia, y que no puedo dejar de agradecérselos".

El proyecto de ordenanza presentado por el intendente dispone la declaración plena e inmediata de la autonomía de la ciudad de Rosario, lineamientos para el ejercicio de sus facultades autonómicas, y la convocatoria a una estatuyente para 2027 en función del cronograma electoral provincial para el dictado de la Carta Orgánica.

En el articulado de la ordenanza se establece la adhesión a la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera, conforme lo establecido en el art. 123º de la Constitución Nacional, y en el art. 154º de la Constitución de la Provincia de Santa Fe.

En total, son 115 artículos que regulan el ejercicio efectivo de la autonomía municipal en todos sus aspectos, la cual deberá ser sancionada por el Concejo Municipal para ratificar lo dictado por la nueva Constitución provincial.

Cabe recordar que el pasado 3 de octubre, los decanos de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) sede Rosario, junto a representantes del Colegio de Abogados e instituciones de la ciudad, le hicieron entrega a Javkin de un documento con aportes académicos, para la Carta Orgánica de cara a la declaración de Autonomía de Rosario, el cual fue elaborado a partir de un convenio entre el municipio y las dos casas de altos estudios.

El proyecto de ordenanza

Entre los considerandos del proyecto que presentará el intendente se destaca que "Rosario se encuentra en un momento histórico propicio para consolidar su autonomía mediante el dictado de la presente ordenanza y la posterior sanción de una Carta Orgánica, concebida como un pacto constitutivo que recoja las experiencias, valores y aspiraciones de nuestra comunidad, dotándola de una estructura jurídica sólida y duradera en la que se promueva el bien común y la participación de todos sus habitantes; y que, en este nuevo marco, resulta imprescindible que Rosario —como la ciudad más poblada de la provincia y tercera del país— dé un paso al frente en el ejercicio de esta autonomía, convocando a una Convención Estatuyente Municipal que redacte y sancione su propia Carta Orgánica, instrumento destinado a organizar la vida institucional de la ciudad y a establecer con claridad los derechos de la ciudadanía, las competencias de los órganos de gobierno y los mecanismos de control y participación".

También que, de acuerdo a la Constitución Provincial reformada, "los municipios deben asumir un rol más activo en la gestión de los asuntos públicos, con competencias propias y con la necesaria autonomía financiera".

"La ciudad de Rosario ha demostrado históricamente un espíritu autónomo, plural y participativo, con instituciones abiertas a la creatividad ciudadana y a la innovación democrática, tal como lo evidencian experiencias pioneras como el Presupuesto Participativo, el Juicio por Jurados Vecinales y los Consejos Barriales, consolidando una tradición de diálogo con la sociedad civil y de apertura a la reflexión colectiva", se añade en otro apartado.

Y se consigna además que "la autonomía municipal constituye un principio operativo que no se agota en la sanción de la Carta Orgánica, sino que implica el ejercicio inmediato de competencias y facultades en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero".