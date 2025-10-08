La serie británica Peaky Blinders, protagonizada por Cillian Murphy, ha sido un símbolo de intriga, poder y drama desde su estreno en 2013. Ahora, después de una larga espera por parte de sus seguidores, se ha confirmado su regreso con dos nuevas temporadas en Netflix.

El regreso de Peaky Blinders

La saga continuará después de los eventos culminantes de la sexta temporada, que se estrenó en 2022, y se desarrollará en una nueva etapa durante la década de 1950. La serie, fiel a su esencia, situará esta nueva fase en una Birmingham en reconstrucción tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial. La historia se centrará en la sucesión familiar, con una nueva generación de Shelbys asumiendo el liderazgo de la organización criminal.

Avances en la producción

El proyecto contará con una serie de nombres notables en su producción, destacando Cillian Murphy, quien también participará como productor ejecutivo. El regreso a Birmingham para el rodaje mantiene la conexión con sus raíces, reforzando los temas de resurgimiento y legado que son centrales en la trama. Las productoras Kudos y Garrison Drama serán las responsables de materializar esta nueva etapa, aprovechando el éxito de las temporadas anteriores y consolidando la marca de la serie.

El contexto histórico de la nueva etapa

Con Birmingham como escenario, la narrativa explorará la vorágine del renacimiento urbano y su contraparte: las luchas internas por el poder que surgirán durante la reconstrucción. Este contexto, establecido por el creador Steven Knight, crea un escenario ideal para el crecimiento de dinastías modernas y futuros en disputa. La audiencia podrá ver una fusión del drama personal con las dinámicas socioeconómicas de la época, que definieron la historia británica de la posguerra.

Manteniendo vivo el legado

La película The Immortal Man, que se encuentra en fase de posproducción, conectará de manera crucial los eventos de la temporada anterior con las nuevas entregas. Este filme, que contará con Cillian Murphy repitiendo su icónico papel como Thomas Shelby, ofrecerá una transición perfecta hacia el nuevo ciclo televisivo y, al mismo tiempo, posicionará a Peaky Blinders en la era moderna de la televisión. Para los millones de seguidores, el regreso de los Shelby no puede llegar lo suficientemente pronto para satisfacer las expectativas de drama intenso y disputas épicas.

