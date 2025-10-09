Es gracioso, nunca había pensado en esto o aquello. Es gracioso, aquí estoy pensando en algo que no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. Es gracioso... Esta pequeña frase es una puntuación feliz de un discurso sostenido en el modo de la asociación libre. Ella dice que es curioso, inesperado, incongruente. Rara vez señala algo lo suficientemente divertido como para hacerte reír. O podría hacerte reír si no estuviera relacionada con algo trágico, angustioso, doloroso, con lo que llegamos a lidiar en el análisis.

Es gracioso, pero ¿deberíamos reírnos de eso? Lo divertido, “el dominio limítrofe de lo cómico”, nos dice Lacan. Sí, nuestras divertidas desgracias subjetivas están muy cerca de ser cómicas. Algunas personas toman la decisión de hacernos reír de sus síntomas, sus vicisitudes, sus vergüenzas. Freud explica muy bien el mecanismo de este autotratamiento.

Y, por lo tanto, no es seguro que la exposición cómica de su yo pueda considerarse un tratamiento feliz. Pero esto al menos va en una dirección análoga a lo que el tratamiento psicoanalítico puede afirmar, a saber, permitir que “donde estaba lo trágico, ¡lo cómico [suceda]!”, para usar la feliz frase de Sonia Chiriaco. Sin embargo, en esta perspectiva de la cura analítica, lo cómico no es un medio, es el signo de un tratamiento real de este sufrimiento.

El sufrimiento está ligado a la parte más íntima de cada persona, pero también se expresa de maneras que son específicas de cada estructura clínica. ¿No sería lo mismo con lo cómico? ¿No hay una relación con lo cómico específica para cada estructura clínica? Tratemos de esbozar una respuesta a partir de los casos de neurosis de Freud.

El histérico mantiene su deseo como insatisfecho. Tenemos en Freud la versión trágica y la versión cómica. En el lado trágico, es Dora quien se ve atrapada en un juego de pretensiones del que sufre porque su deseo está en un callejón sin salida. No puede reírse de la situación en la que se ha metido, porque también tendría que reírse de su padre. Tampoco es capaz de decir: es gracioso, abofeteé a Monsieur K.

En el lado cómico, encontramos a la hermosa carnicera, jocosa, que se divierte con sus insatisfacciones y se burla de Freud con su enigmático sueño. “Es gracioso”, dijo, “tuve un sueño que contradice tu teoría del cumplimiento de un deseo”. No, bromea Freud a cambio, revela que es el deseo de un deseo lo que se manifiesta allí.

El neurótico obsesivo no tiene la reputación de ser muy divertido. Su tratamiento del deseo en el registro restringido de la satisfacción de la necesidad lo hace bastante aburrido, por no decir insoportable. A menos que prefiera la arrogancia y sepa cómo hacerla divertida. Pero cuando las cosas van mal, son las quejas y las dudas las que se escuchan en lugar de los enunciados cómicos. Y si las obsesiones y las manías pueden divertir a los burlones, a menudo exasperan a quienes lo rodean.

La castración, la vía regia de lo cómico: Como señala Jacques-Alain Miller en su curso sobre el partenaire-síntoma “La risa es el fenómeno que habita en el que no toma la castración como trágica, que no toma la falta como trágica”. Esto puede, por supuesto, aplicarse a todas las neurosis, e incluso sugiere que es solo a través de la castración, es decir, a través del asentimiento a lo simbólico, que lo cómico puede realizarse.

*Fragmentos del texto publicado en el Blog Psicoanálisis Lacaniano.