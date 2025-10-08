El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás acordaron la firma de la primera fase de un plan de paz que permitiría la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza.

Desde su cuenta oficial de la red social Truth, el presidente estadounidense aseguró que el anuncio significa que "Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna" y que "TODOS los rehenes serán liberados muy pronto".



"¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!", expresó el mandatario y agradeció a los mediadores Qatar, Egipto y Turquía que trabajaron en las negociaciones en El Cairo, quienes -según el mandatario- trabajaron en dos temas principales: la liberación de rehenes y la retirada israelí de ciertas partes de Gaza.

Los primeros puntos del plan de paz para Gaza propuesto por Trump contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como muertos.

Asimismo, se incluye el desarme del grupo, la retirada de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en la Franja de Gaza, entre otras cosas.

Netanyahu aseguró que ratificará el acuerdo

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que convocará a su gobierno este jueves para ratificar el acuerdo del plan de paz para Gaza firmado con Hamás en Egipto y agradeció a Trump, su compromiso para liberar a los rehenes en la Franja palestina.

"Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para ratificar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes", dijo Netanyahu en un comunicado distribuido por su oficina en la madrugada de este jueves, poco después de que Trump anunciara la firma del acuerdo.



