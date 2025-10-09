El directorio del Banco Macro aprobó un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad en el mercado local.

Entre las principales condiciones de esta recompra, el Banco informó que la duración será de 60 días corridos, contados a partir de la fecha de publicación de la información en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sujeto a posibles renovaciones o extensiones que serán informadas oportunamente.

El precio máximo por acción será de $7.500 y la cantidad máxima será de hasta 30 millones de acciones Clase B, de valor nominal $1 cada una y con derecho a un voto por acción, lo que representa menos del 4,5% del capital social. "Esto se encuentra dentro de los límites regulatorios, ya que el máximo permitido para recompras es del 10%", precisó el Banco Macro.

Asimismo, el monto máximo a invertir será de hasta $225.000.000.000 (equivalente aproximado a US$150 millones, al tipo de cambio actual de alrededor de $1.500 por dólar).

“Desde el Directorio y el management de Banco Macro consideramos que, en el contexto de volatilidad de mercado y caída de precio de los activos argentinos, es oportuno lanzar éste programa de recompra, el cual es factible dada la solidez del balance y exceso de capital fruto de resultados acumulados con el que cuenta nuestro Banco Macro", sostuvo el presidente de Banco Macro, Jorge Brito.

Y añadió: "Dicho programa es una señal concreta de nuestro compromiso y confianza en la Argentina, así como también de la convicción en la fortaleza y el futuro de Banco Macro. En su historia, Macro ha sido consistente en dar éstas señales en períodos de volatilidad, habiendo ejecutado programas de recompra exitosos en los años 2008, 2011 y 2018”, aseguró Brito.