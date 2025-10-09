La leyenda ante el inexperto: una de las semifinales del Masters 1000 de Shanghai tendrá un duelo tan desigual como inesperado, ya que el serbio Novak Djokovic, exnúmero uno del mundo y máximo ganador de títulos de Grand Slam, chocará ante el monegasco Valentin Vacherot, un desconocido para el mundo del tenis hasta esta semana en la que sorprendió al planeta y, a los 26 años, se coló entre los cuatro mejores del torneo.

Luego de sufrir mucho en las dos rondas anteriores, Djokovic tuvo un partido más aliviado ya que superó en sets corridos al belga Zizou Bergs para meterse en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái, instancia en la que se enfrentará con Vacherot, la gran sorpresa de este torneo. El serbio se impuso por 6-3 y 7-5, luego de una hora y 50 minutos de juego para meterse en una semifinal de Masters 1000 por primera vez en poco más de seis meses. La última vez que lo había conseguido fue a fines de marzo en Miami, torneo en el que llegó a la final y perdió con el checo Jakub Mensik.

En su camino a los cuartos de final, Djokovic había derrotado con mucho sufrimiento a todos sus oponentes, ya que necesitó de tres sets para ganarle al alemán Yannick Hanfmann y al español Jaume Munar, mientras que al croata Marin Cilic lo superó en dos parciales muy parejos. Su rival en las semifinales será Vacherot, quien superó al danés Holger Rune (10°) en tres sets y sigue haciendo historia en tierras chinas. El monegasco se impuso por 2-6, 7-6 (7-4) y 6-4, tras casi tres horas de partido, y está a solo dos partidos de ganar el título y así consumar una de las mayores sorpresas en la historia del tenis.

Vacherot ocupa el puesto número 204 del ranking ATP. Para ingresar al cuadro principal en Shanghái tuvo que superar la clasificación, en la que derrotó al estadounidense Nishesh Basavareddy y al canadiense Liam Draxl. Ya en el cuadro principal, el monegasco fue de sorpresa en sorpresa, eliminando al serbio Laslo Djere, al kazajo Aleksandr Bublik (14°), al checo Tomas Machac (20°) y al neerlandés Tallon Griekspoor (27°) antes de su encuentro con Rune. Gracias a estas increíbles semanas en Shanghái, Vacherot se aseguró escalar más de 100 posiciones para llegar al puesto número 92.

La actividad en el Masters 1000 de Shanghái continuará este viernes con los últimos dos partidos correspondientes a los cuartos de final: Arthur Rinderknech–Félix Auger-Aliassime (12°) a partir de las 4 y Daniil Medvedev (16°) – Alex de Miñaur (7°) desde las 7.