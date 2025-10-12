Para Daniel Hendler parece ser el año de la ubicuidad. Al actor y realizador uruguayo puede vérselo en papeles disímiles en dos series de alto perfil estrenadas recientemente: la segunda temporada de División Palermo y Los mufas, la particular aproximación a los jettatores dirigida por Gabriel Medina, además de participar en la más reciente tanda de capítulos de El fin del amor. En materia cinematográfica este año firmó como realizador no una sino dos películas, una de las cuales lo tiene además como protagonista. Por un lado, sin aparecer en pantalla, en Un cabo suelto –que aún no tiene fecha de estreno comercial– Hendler dirige al tucumano Sergio Prina como un policía argentino que debe cruzar el Río de la Plata escapando de un par de colegas e iniciar en el país vecino una nueva vida. Es en Fray Bentos donde conoce a una chica que atiende el free shop, interpretada por Pilar Gamboa, el primero de una serie de personajes con los que se topa en su particular derrotero. En segundo lugar, luego de pasar por la competencia oficial del Festival de San Sebastián, el viernes se estrena 27 noches. Se trata de una adaptación del libro homónimo de no ficción escrito por Natalia Zito, que lo encuentra de ambos lados de la cámara, como director y coprotagonista de una comedia dramática basada libremente en un caso real.

“Es verdad que estuve trabajando mucho últimamente, pero lo que pasó fue que todas las cosas que hice durante estos últimos tres años de repente se estrenan ahora todas juntas. Es una sensación un poco tramposa, se hizo un embudo”. Como si sus propias palabras no fueran suficientes para certificar la cualidad prolífica de esta temporada, la conversación con Daniel Hendler se produce minutos antes de que un auto lo traslade hacia el último día de rodaje de otro proyecto. Detrás del escritorio desde donde responde a las preguntas cuelga un poster de la ópera prima de sus coterráneos Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella, 25 watts, que lo tuvo como protagonista hace casi un cuarto de siglo, recordatorio de que aún resta por estrenarse en Argentina el último largometraje de Stoll, la comedia de zombis uruguaya El tema del verano, donde Hendler tiene un pequeño pero importante papel. La charla, de todas formas, girará exclusivamente alrededor de 27 noches, en la cual interpreta, dirigiéndose a sí mismo, a Casares, un perito que debe dilucidar si una mujer octogenaria, y bastante adinerada, de nombre Martha Hoffman sufre de alguna enfermedad mental que condicione la posibilidad de seguir viviendo su vida normalmente o, por el contrario, sea conveniente internarla nuevamente en una institución psiquiátrica, como sugieren sus dos hijas.

Marilú Marini con Carla Peterson y elenco en una escena de 27 noches.

EL NIDO DEL CUCÚ

“Una tarde de junio de 2005, Sarah Katz, una escritora, artista plástica y mecenas de ochenta y ocho años, es sorprendida en su departamento de Recoleta por seis enfermeros que, con el consentimiento de sus hijas, la internan en un hospital psiquiátrico. ¿El motivo? El comportamiento extraño de Sarah que, según las hijas, incluye el despilfarro de la fortuna familiar, una vida sexualmente activa y un estilo de vida inadecuado para su edad”. La contratapa de Veintisiete noches, el libro de la psicoanalista y escritora Natalia Zito, describe de esa manera el relato que se despliega en sus páginas, luego de una investigación de varios años que la llevó a indagar en la historia real de la artista plástica Natalia Kohen y su hospitalización a pedido de los familiares. Kohen, internada durante veintisiete días con sus respectivas noches (de allí el título) en el año 2005, logró finalmente obtener la libertad gracias al apoyo de sus colegas y la publicación de una nota periodística en este mismo diario, falleciendo mucho después, en 2022, a los 103 años de edad. Esa historia, reconvertida en una crónica que tiene un pie en la realidad y otro en la ficción, es la base del libro y también de la película de Hendler, que a su vez transforma los datos y anécdotas del caso en una comedia que reflexiona sobre la vejez, las libertades individuales, los abusos del campo médico y, desde luego, el uso del dinero.

27 noches, la película, podría haber sido un drama serio, grave e incluso sentencioso, pero el guion del propio Hendler, Mariano Llinás, Agustina Liendo y Martín Mauregui es otra cosa, bien distinta. “Llinás hizo la primera adaptación de esta novela de no ficción –o novela de investigación, no sé bien cómo llamarla–, y ya en ese primer tratamiento se tomaron ciertas libertades, creando personajes nuevos, y dando forma a un tono de comedia e incluso de policial. Después, junto con Agustina y Martín, tomamos eso y pusimos más el foco en los vínculos de la protagonista, que pasó a llamarse Martha Hoffman, y sus distintos entornos. El universo del arte, el de la clínica neuropsiquiátrica y el de su familia. Y allí aparece el perito que interpreto yo, que terminó generando un arco narrativo nuevo y preponderante. Fue una adaptación que se fue decantando, pero con un tono de comedia ya inoculado en las primeras líneas de Llinás”. El reparto de 27 noches incluye nombres como los de Carla Peterson, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Humberto Tortonese, pero es Marilú Marini quien brilla junto a Hendler, como la desprejuiciada y muy lúcida Martha.

“Marilú fue siempre la primera opción. Todos la teníamos en mente, porque hay algo en ella que queríamos ver en la pantalla. Hay algo interesante, y es que soy de la idea de que un personaje en una película debe construirse en función de los otros. Esa idea de que el actor o la actriz construye su personaje en soledad, investigando, y después llega al set y lo muestra, en general no es muy cierta. O en todo caso, cuando lo es, puede provocar algunas dificultades. Los personajes responden al lenguaje y al universo de una película, que se crea gracias a un engranaje colectivo. Tanto Marilú como yo terminamos de construir el tono y la historia de los personajes trabajando juntos. Ella es una actriz que tanto en el trabajo de mesa, durante la lectura del guion, como cuando tiene que poner el cuerpo, posee una gran inquietud y una disposición brutal. Saltamos rápidamente de la mesa a la escena, y ahí encontramos ese tono que podría definirse como de ‘entre géneros’. Como director, generalmente filmo lo que está en el guion. Me interesa trabajar la historia con los actores, pero esa etapa es previa al rodaje, en los ensayos, donde depuramos y buscamos nuevas capas. El trabajo del guion continúa no sólo durante el rodaje sino en el montaje y en la mezcla de sonido, pero en el momento de llegar al set –y esto me pasa como director pero también como actor– me parece mejor tener un guion sólido. Me gusta ensayar, pero en la mesa de lectura. En el teatro se da exactamente lo contrario, pero en el cine el ensayo es más un simulacro de lo que va a ocurrir que una prueba real. Hay algo de la química que debe encontrarse en la toma, cuando todos los elementos están dispuestos por primera vez para que suceda la magia. A veces por ansiedad uno quiere ver en un ensayo qué va a suceder y entonces esa magia se produce en esa instancia y luego no se vuelve a repetir o no es posible reconstruirla cuando la cámara está encendida. Es intentar reproducir algo que es irreproducible”.

SUPERFICIES DE PLACER

Cuando Casares conoce a Martha la química no tarda en aparecer, un juego de conversaciones que deriva lentamente en confidencia, confianza y complicidad. ¿Realmente la mujer está despilfarrando el dinero familiar por la influencia directa de sus allegados? ¿Es su vida un derroche de libertinaje, consecuencia de una insania intratable? ¿O acaso todo es un armado familiar para proteger la herencia con el aval y firma de un médico, pero sin pruebas fehacientes? Ese no es tanto el núcleo como la excusa, la gasolina del motor narrativo, que lleva la historia hacia el pasado –durante las veintisiete noches de encierro– para volver al presente. El viaje de descubrimiento de Casares lo lleva a participar de una fiesta con algo de performático, a abrirse ¿por primera vez? a la posibilidad de un romance y a dejar de lado la frialdad de los peritajes, involucrándose con seres humanos más allá de las fojas del caso. Y hay también una escultura de Salvador Dalí desaparecida, como para que el misterio adquiera una capa más de interés. Todo ello en tiempos en los cuales el término “viejo meado” se ha puesto de moda, suerte de guerra del cerdo verbal que retoma y confirma los prejuicios y miedos a la así llamada tercera edad.

“Martha no es una vieja meada. Diría que es una vieja meadora. Sobre su personaje recae esa presión social, ese ‘abuelismo’ que pretende encorsetar a los adultos mayores en esa imagen del abuelo inofensivo, alejándolos de la posibilidad del placer, del deseo, de la tecnología incluso. Sin que el personaje lo sepa, tal vez, Martha es una militante del deseo y de la acción, alguien que se niega a responder a ese mandato. Y eso genera terror alrededor suyo. Un terror que puede tener que ver con el hecho de que es una persona excéntrica, pasada de sus límites, corriendo riesgos y provocándolos a su alrededor, pero que desde otro punto de vista puede estar provocado por la libertad más absoluta y la dilapidación de una fortuna. Esa pregunta atraviesa el relato y la idea no era dar una respuesta inmediata ni definitiva, sino meternos entre los bordes”.

“El libro, más allá de cambiar los nombres reales, es un texto de investigación serio y muy interesante”, afirma Hendler antes de despedirse. Es la película la que se apropia de la historia y construye a partir de allí un universo nuevo inspirado en los hechos reales. Hubo peritos involucrados en el caso, pero el de Hendler no está basado en ninguno en particular. De hecho, el perito de 27 noches podría entenderse como una nueva encarnación de la persona cinematográfica del actor, cuyas criaturas suelen estar siempre un poco (o mucho) corridas de cierta idea de “normalidad”. Una ligera incomodidad que es la que termina construyendo el humor. “También está esa idea de las nuevas familias que Martha construye, más allá de su familia biológica. Me interesaba particularmente la conjunción, o disonancia, de esos universos, el de Casares y el de Martha. Desde siempre me interesó eso, las cosas que desencajan un poco, y cómo se relacionan y articulan. Y era obvio que este era el caso, ¿no? Son como dos polos opuestos en muchos sentidos. Encontrar el tono en esa desafinación aparente es también encontrar dónde aparece el humor. Es un humor que se mete por la ventana”.