El fin de semana largo por el feriado del viernes 10 de octubre generó un impacto positivo en términos de recepción de turismo para la provincia de Santa Fe y, en particular, para la ciudad de Rosario, con cifras que “superaron las expectativas” de las autoridades provinciales. Según comentó Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de Santa Fe, este fin de semana ya se evaluaba como “sumamente importante” por la cantidad de turistas que arribaron a la provincia. En el caso de Rosario contribuyó a que haya buen movimiento turístico la coincidencia del feriado con la semana de festejos por el tricentenario de la ciudad. “Los 300 años de Rosario han incrementado enormemente la actividad en el sur de la provincia”, dijo la funcionaria a Radio 2.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.