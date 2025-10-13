El gobierno anunció un reintegro de hasta 500 mil pesos para los trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que cobren sus haberes en el Banco Nación. La medida entra en vigencia el miércoles 15 y se presenta como un “beneficio sorpresa” en plena recta final de la campaña rumbo al 26 de octubre.

A solo trece días de las elecciones del 26 de octubre, Javier Milei anunció un nuevo beneficio económico dirigido exclusivamente a los trabajadores de Anses. El programa, impulsado por el Banco Nación, promete un reintegro del 100 por ciento en compras realizadas a través de la aplicación BNA+ MODO, con un tope máximo de 500 mil pesos por persona.

El llamado “Beneficio Sorpresa” forma parte de la iniciativa oficial “Tu sueldo rinde más”. Para acceder, los beneficiarios deberán cumplir dos requisitos: cobrar su salario en una cuenta del Banco Nación y realizar las compras con tarjetas Visa --débito o crédito-- a través de la app BNA+ MODO. El reintegro se acreditará de forma automática hasta alcanzar el tope fijado.

La medida se suma a otros beneficios que la entidad ya ofrece a este sector, como préstamos personales e hipotecarios a tasas preferenciales, cuentas remuneradas en pesos y dólares, y adelantos de haberes con tasa 0 por ciento.

El anuncio generó repercusiones inmediatas en el ámbito político y financiero. Mientras desde el oficialismo lo presentan como una acción de “justicia salarial” y “recuperación del ingreso”, la oposición advierte sobre un uso electoral de los recursos públicos. En plena campaña, el Gobierno refuerza así su estrategia de apuntalar el consumo y contener el malestar económico en un electorado clave.

