El turismo en la provincia de Buenos Aires tuvo un rendimiento dispar durante el último fin de semana largo de octubre, correspondiente al feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en medio de un escenario económico nacional tenso y a menos de 15 días de las elecciones legislativas. Los números presentados este lunes por la Subsecretaría de Turismo bonaerense, en el marco de la 31° Asamblea Ordinaria del Consejo Provincial de Turismo (Coprotur) realizada en Chascomús, reflejan un retroceso en la cantidad de visitantes y en el impacto económico respecto al mismo período de 2024.

El encuentro, que reunió a más de 150 actores del sector, y que fue encabezado por el gobernador Axel Kicillof, sirvió como espacio para exponer estos datos y para reforzar una lectura política crítica sobre el rumbo económico nacional, al que el mandatario provincial responsabilizó directamente por la situación que atraviesa el sector.

En comparación con el mismo fin de semana largo del año anterior, la provincia registró una caída del 18,7 por ciento en la cantidad de turistas y una disminución del 30,3 por ciento en el gasto turístico total. El único indicador con leve movimiento positivo fue el gasto promedio diario por visitante, que creció apenas un 2,9 por ciento. A pesar de esa contracción general, Buenos Aires se posicionó en el cuarto lugar en el ranking nacional de fines de semana largos por cantidad de turistas movilizados e impacto económico. Una posición que, lejos de celebrarse como un logro, fue abordada por el gobierno provincial como reflejo de un contexto adverso que condiciona el rendimiento de uno de los sectores más dinámicos de la economía bonaerense.

“Como todas las actividades vinculadas a la producción y el trabajo, el turismo está también atravesando una crisis muy fuerte como consecuencia de las decisiones económicas del gobierno nacional”, sostuvo Kicillof al abrir la asamblea. En su discurso, el gobernador fue enfático al señalar el vínculo entre las políticas macroeconómicas y el comportamiento del sector turístico, tanto en lo que hace al mercado interno como al aumento de viajes hacia el exterior. “El sector no va a mejorar sus perspectivas si no se modifica la dirección de las políticas: este esquema de tipo de cambio atrasado ha llevado a que aumente un 57 por ciento el turismo en el exterior”, advirtió.

El dato, el crecimiento interanual del 57 por ciento en el turismo emisivo, es decir, argentinos que viajan al extranjero, operó como cifra emblema de la crítica. En la misma línea, Kicillof agregó que las perspectivas “no son positivas con un gobierno nacional al que tienen que rescatar por tercera vez porque no está dispuesto a modificar un esquema económico insostenible”. El gobernador alertó que aún se desconocen las condiciones del reciente auxilio financiero del Tesoro de los Estados Unidos al gobierno nacional, pero advirtió que dicho acuerdo no será “solo por amistad”, sino que traerá “un paquete de condicionalidades en las que el turismo nacional difícilmente sea una prioridad”.

Los datos del fin de semana largo

La presentación de los datos del fin de semana largo estuvo acompañada por un relevamiento parcial de ocupación hotelera en los principales destinos turísticos de la provincia. Según el sondeo elaborado por la Subsecretaría de Turismo, en base a información de organismos municipales, la mayoría de los puntos turísticos registraron una ocupación hotelera inferior a la de 2024. Mar del Plata, por ejemplo, alcanzó un 52 por ciento de ocupación, lo que representa una baja de 18 puntos porcentuales. “Esperábamos otro movimiento de gente para el fin de semana. Por ahora, vemos que la tendencia no cambia, se mueve entre el 35 y el 50 por ciento de ocupación si tomamos los meses anteriores”, explicó un empresario hotelero de “La Feliz” a Buenos Aires/12.

En el Partido de la Costa, la ocupación promedio fue del 50 por ciento (16 puntos menos que el año pasado), con extremos que van desde un 81 por ciento en Costa del Este -uno de los pocos destinos con crecimiento- hasta apenas un 30 por ciento en Mar de Ajó.

Villa Gesell mostró un promedio de ocupación del 58 por ciento, con estabilidad en la ciudad cabecera (50 por ciento) y una caída pronunciada en Mar de las Pampas (70 por ciento, es decir, 17 puntos menos que en 2024). En el Partido de Pinamar, la ocupación alcanzó el 66,7 por ciento, aunque con bajas también significativas: 66 por ciento en la ciudad de Pinamar (–11 pp) y 74 por ciento en Cariló (–2 pp). En el interior de la provincia, la situación fue algo más favorable: Tandil reportó una ocupación del 75 por ciento, Miramar y Mar del Sur del 67 % (+1 pp), Lobos del 87 por ciento (–6 pp) y Tapalqué del 91 % (+1 pp).

El escenario general es el de un retroceso interanual sostenido, incluso en aquellos casos donde la ocupación se mantuvo alta. Para el gobierno bonaerense, los datos confirman el efecto directo de un esquema económico del gobierno de Milei que desalienta el turismo interno. “Vamos a seguir nadando contra la corriente: tenemos dificultades, pero también tenemos la voluntad de redoblar los esfuerzos y fortalecer todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para sostener el turismo bonaerense”, declaró Kicillof. Y cerró su intervención con un mensaje directo de cara las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre: “Asumimos la enorme responsabilidad de representar a un pueblo que tiene derecho al trabajo y al descanso: necesitamos que las políticas económicas cambien y, para eso, la señal más clara que podemos dar está en las urnas”.

En la asamblea estuvieron presentes más de un centenar de referentes del sector turístico, tanto del ámbito público como del privado, así como intendentes de distintas localidades turísticas y representantes gremiales. El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, también tuvo una participación activa.

“Entendemos al turismo como una actividad productiva que genera valor y puestos de trabajo, por eso desde que iniciamos nuestra gestión generamos distintas políticas para acompañar al sector e impulsar su desarrollo”, expresó Costa. En el mismo tono que el gobernador, el ministro subrayó que en un contexto crítico, el objetivo es “tener turismo en toda la provincia durante todo el año”, apelando a una continuidad de las acciones estatales pese al repliegue del gobierno nacional en materia turística.

La situación del sector fue abordada también por el intendente anfitrión, Javier Gastón, quien remarcó que “el sector turístico es fundamental para aportar al crecimiento de nuestra ciudad y de nuestra comunidad” y sostuvo que, ante la retirada del Estado nacional, los gobiernos locales deben “agudizar el ingenio, la creatividad y trabajar en conjunto todos los sectores para salir de esta situación”.

Mientras tanto, el futuro inmediato del turismo bonaerense queda condicionado por múltiples factores que no se dan como la evolución del poder adquisitivo, la paridad cambiaria y la oferta turística competitiva.