Cuando conocí a Eric, él ya era un hombre de mundo, un soltero con mucho estilo y muy requerido en las ocasiones sociales, ya que se sabía que era buena compañía. Como académico, resultaba poco habitual para las convenciones vigentes: muy amigable con sus estudiantes, daba clases de Historia por las noches en Birkbeck College. Además de escribir libros de historia, era periodista: cubría todo tipo de temas, escribía reseñas y artículos, y hasta una columna sobre jazz en The New Statesman. Para esto, tenía que ir a los clubes en el Soho, incluso a bares de striptease, y sacó a relucir un seudónimo, Francis Newton, para así asegurarse de que sus alumnos solo le hicieran consultas sobre temas de historia. Era miembro del Partido Comunista desde su época de colegial en Berlín en 1931.



Era usual que Eric se ausentase, porque viajaba al exterior o bien visitaba universidades de distintas zonas del país, principalmente para presentar ponencias suyas en distintos simposios. Esta distancia nos acercaba, y durante casi un año seguimos con una feliz vida de novios. Sin embargo, surgió un problema técnico. Eric ganó una beca muy generosa de la Fundación Rockefeller para viajar a Latinoamérica por tres meses y profundizar sus estudios. De pronto esto trajo claridad a nuestras mentes: para evitar la conmoción que podía implicar una separación tan larga, las cosas debían avanzar rápidamente entre nosotros.

Una noche lo acompañé a un recital de jazz: tocaban George Shearing y su quinteto en el Royal Festival Hall, y él debía cubrir el acontecimiento para el New Statesman. Dijo algo muy poco romántico como “deberíamos revisar nuestras agendas y hacer tiempo para una boda antes de que tenga que viajar”. Esa fue su propuesta matrimonial, y definitivamente no la hizo de rodillas. Sin embargo, no era una cuestión tan sencilla, porque para casarse había que reservar una oficina de registro con al menos tres semanas de antelación. Era una pena, y la única manera en que pudimos resolverlo fue en primer término irnos de luna de miel durante dos semanas, y en segundo término celebrar la boda, para que así Eric, en tercer término, hiciera su viaje de investigación. Para la luna de miel decidimos ir a Bulgaria: nuestro destino era Sofía, con escala en Viena, lo que incluía una noche en la ópera y luego una estadía en el pequeño y encantador hotel llamado Golden Sands a orillas del mar Negro. Eric quedó fascinado al ver que en la plaza había personas que se leían Pushkin unas a las otras.

Casi tan pronto como volvimos, en octubre de 1962 nos casamos en la oficina de registros del barrio de Marylebone, y después celebramos una recepción en la casa de mis padres. Nos prestaron un auto por el fin de semana y condujimos hasta un pequeño pueblo sureño, Castle Combe, en Wiltshire. Eric me dijo cuánto lo asustaba el matrimonio. De una forma muy snob lo vinculaba con vacaciones aburridas en una casa rodante junto al mar.

A los cinco días de nuestro regreso a Londres, Eric se fue. Antes de embarcar, un hombre en el aeropuerto preguntó: “¿Tu padre también viaja a Buenos Aires?”. Me hizo reír. Todavía no me había ocupado del guardarropa de Eric y ese tan poco sentador abrigo verdoso (¡puaj!) lo hacía parecer más viejo que Matusalén.

Nuestras dos lunas de miel y nuestra boda coincidieron con el momento más candente de la Crisis de los Misiles de Cuba, con los Estados Unidos y Rusia al borde de la guerra. Apenas estaba comenzando a dirimirse, pero las últimas palabras de Eric antes de marcharse fueron: “Si las cosas salen mal y la guerra efectivamente estalla, compra un pasaje solo de ida a la Argentina. Hay dinero suficiente en el banco. Y, entonces, encontrémonos en Buenos Aires”.

¡Ah! Me dieron palpitaciones; no había tenido eso en cuenta. ¿Conocía realmente bien a mi compañero de vida? ¿Lo suficiente? Con todo, creo que lo que sentí fue que la vida me había caído como un regalo del cielo, y yo simplemente iba a vivirla.

Este es un fragmento del capítulo “Cuando conocí a Eric”, del libro Encontrémonos en Buenos Aires: Memorias de una vida compartida, que acaba de editar Siglo XXI.

