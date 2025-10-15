OPUS 1, pequeña pieza de una bailarina es un relato basado en la historia de Albertina Andrés atravesada por las prácticas musicales de su mamá y su papá. En el marco de El Otro Festival, las preguntas que guían su exploración artística son ¿Por qué es importante estudiar música? ¿Qué mueve al deseo? ¿Cómo sería la vida sin el baile? En un salón de clases de danza, la intérprete y dramaturga reflexiona sobre estas preguntas (A las 19, en La Usina Social.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.