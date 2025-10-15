OPUS 1, pequeña pieza de una bailarina es un relato basado en la historia de Albertina Andrés atravesada por las prácticas musicales de su mamá y su papá. En el marco de El Otro Festival, las preguntas que guían su exploración artística son ¿Por qué es importante estudiar música? ¿Qué mueve al deseo? ¿Cómo sería la vida sin el baile? En un salón de clases de danza, la intérprete y dramaturga reflexiona sobre estas preguntas (A las 19, en La Usina Social.)