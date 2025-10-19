Si en una pintura vemos una línea de horizonte, lo que se presenta es un paisaje. Está claro que la definición de paisaje no es tan esquemática, pero una consideración general puede ser esa: si hay horizonte, hay paisaje. La forma de representar un pedazo de una geografía es muy diversa e incluso se podría hacer un paisaje de un territorio imaginario, que no exista en este plano. Hacia finales del siglo XIX apareció en la Argentina la preocupación por la representación del paisaje nacional; cómo debía ser representado el territorio para que luego sea visto por la sociedad toda.



Hasta ese momento, no hubo en el país una gran tradición de pintores de paisajes, un poco porque era un terreno desconocido, desértico y poblado de “salvajes” –de alguna manera, la pintura de Della Valle, “La vuelta del malón”, apuntaló este último sesgo– y otro poco porque los pintores argentinos de aquel entonces estaban más abocados a pintar retratos, en la medida en que producción artística y comitencia eran cosas casi inseparables en aquellos años y los encargos de las elites claramente no exigían paisajes, sino retratos de ellos mismos. Quizás haya sido Eduardo Sívori uno de los que más se comprometió con el paisaje en aquella época, cuando empezó a pintar sin parar la llanura pampeana con la intención de encontrar una versión sublime.

A pesar de que pasó más de un siglo de aquellas discusiones, el tema del paisaje vuelve a aparecer de la mano de Pablo Siquier, un artista que no abordaba –a su manera– este género desde finales de la década del ’80. No sé qué sentir es el título de su reciente exhibición en la galería Ruth Benzacar. A contramano de las producciones que realizó en el último tiempo, esta exposición trae dibujos figurativos de árboles y flores, un poema de Pessoa y algunas abstracciones estalladas de color.

Durante décadas, Siquier desarrolló una visualidad marcada por el uso del blanco y negro o las escalas de grises. Pinturas monumentales o dibujos infinitos hechos en grafito sobre pared marcaron la mayoría de los trabajos que este artista desarrolló. Sin embargo, lo que se presenta aquí va completamente en otra dirección. Si no fuera justamente por las abstracciones que aún se mantienen, No sé qué sentir podría alzarse como la muestra de otro artista. La irrupción del color, de la figuración, el dibujo y el paisaje generan una gran distancia incluso con su anterior muestra en Ruth Benzacar, Confort psíquico, compuesta por cuatro obras de gran formato, realizadas en hierro trefilado de 8 mm. Es interesante el juego entre los títulos y la materialidad que tuvo cada una de esas exposiciones: mientras que aquella que rezaba orden presentó metales de gran tamaño sobre la pared, esta otra, que invita a la deriva y la confusión, rebasa de colores y pinturas bidimensionales, arbolitos pintados en hojas de cuaderno y atardeceres con cielos rosáceos. En el intervalo entre una experiencia y otra está la clave; algo de ese confort y de ese control, que originó pinturas de hierro, desapareció hasta agotarse durante la última década.



El hierro es un elemento que remite a algo interno: el interior de una estructura que después será recubierta, los cimientos para levantar algo. El trabajo de Siquier, hasta ahora, fue netamente introspectivo y lo que ofreció fueron algunas claves de cómo levantar algo, pero nunca mostró la cosa en sí, es decir, aquello que las vigas sostienen. Estas pinturas recientes parecen ser, finalmente, el resultado de todo aquel proceso. Es el mundo exterior de Siquier lo que aparece en este puñado de pinturas: las geografías que recorre, las lecturas por donde pasan sus ojos. Dejar caer los hierros y matar a la sobriedad despliega una versión de este artista más vibrante que la anterior, en la medida en que la distracción gana terreno por sobre la rigurosidad. Todo parece estar mezclado en No sé qué pensar: páginas de libros, hojas de cuadernos, tipos de pinceladas.

La importancia de la inclusión de los paisajes –que se pueden ver en dos pinturas y en casi todos los pequeños dibujos– marca una conservación con obras más tempranas de este artista, de la década del ’80, en las que figuras geométricas se emplazaban sobre un paisaje. La operación era similar a la de Roberto Aizemberg, aquella por la cual se genera un extrañamiento en la imagen a partir de una imagen geométrica, inquietante. Sin embargo, es la línea del horizonte lo que importa en estas nuevas pinturas y no tanto la referencia histórica. Esa línea infinita siempre encierra una idea de futuro o al menos abre la posibilidad de especular. No es casual que alguien que reconoce que no sabe qué pensar mire el horizonte, contemple el paisaje, ¿no es acaso un acto reflejo de la confusión? Levantar la vista, mirar la nada, esperar encontrar el todo. La línea del horizonte es un anhelo de que algo más suceda, por eso aparece por delante de los ojos de un espectador. Así como los pintores norteamericanos metieron al ferrocarril en sus pinturas del siglo XIX, para demostrar que progresaban, Siquier pinta paisajes con sus horizontes simplemente para seguir pintando, aunque esas imágenes surjan de la confusión. No hace falta el confort psíquico para poder hacer pinturas. En definitiva, para pintar solo hace falta pintar.



No sé qué sentir se puede visitar de martes a sábado, de 14 a 19, en la galería Ruth Benzacar, Juan Ramírez de Velasco 1287. Hasta el 1 de noviembre. Gratis.