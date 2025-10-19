Todo a punto de suceder

Ricky Powell es el fotógrafo por excelencia cuando se habla de la escena hip hop neoyorkina. Saltó a la fama en los años ‘80 acompañando y fotografiando en los conciertos a grandes estrellas como Run DMC, Public Enemy y por supuesto a los Beastie Boys, por quienes incluso era considerado el cuarto de la banda. También trabajó con Madonna, Sofia Coppola, Vin Diesel y otras celebridades. Pero otro muy importante costado de su obra se centró en documentar los bordes de la Nueva York más popular. De hecho, Powell empezó a tomar fotos cuando aún vendía limonada en un carrito en el SoHo, capturando hermosamente la evolución del barrio en tiempo real. Por eso, sus fotos a menudo son consideradas como una ventana a la ciudad en aquel momento tan pregnante en la cultura pop, mucho más libre, mucho más sucia, tan peligrosa como creativa: todo a punto de suceder. Ahora, la galería Whaam! en el Lower East Side está honrando al fotógrafo –que murió demasiado joven, en el 2021, a los 59 años–, con una muestra llamada Ricky Powell: fotografías de Nueva York 1980–1990, una exhibición que recopila este trabajo suyo motivado por las calles de su adorada ciudad. “Aún estaba encontrando su estilo en esas primeras fotos”, dice Anatoly Kirichenko, fundador de la galería y curador de la exposición, sobre aquellas primeras fotos que muestran a Jean-Michel Basquiat o a Andy Warhol con gran esmero y curiosidad, pero también a sus amigos y vecinos anónimos, en sus bicicletas, en sus trabajos de mediodía o en sus noches de insomnio. “Sentí que podría conectar la antigua Nueva York con la nueva”, dice Kirichenko sobre el trabajo de Powell, apodado también "The Lazy Hustler", algo así como un buscavidas perezoso: “Es inspirador para muchos fotógrafos de la actualidad”.

Yo volveré a las calles

Por estos días, el Reino Unido ha declarado lo que considera una nueva epidemia: el hurto en tiendas o el robo hormiga, una práctica que se ha disparado a niveles récord. Se trata de una ola delictiva puesta en marcha no por delincuentes expertos, sino por personas con adicciones o en situaciones de marginalidad extrema, motivadas mucho más por cuestiones de supervivencia que por avaricia, apenas la punta del iceberg de una crisis social global. Un hombre que conoce este mundo mejor que la mayoría es Cullan Mais, uno de los ladrones de tiendas más prolíficos de Gran Bretaña –dicen que llegó a robar bienes por un valor de tres millones de libras durante una década–, que después de cumplir varias condenas de cárcel, se convirtió en un creador de contenido en redes sociales y un ardiente defensor de la rehabilitación. El medio Vice Magazine, o lo que queda de él, acaba de lanzar un mini documental donde sigue a Mais de vuelta en la calles galesas, donde empezó en aquel oficio. En el periplo, el documental revela algunos entresijos, hazañas y cotidianeidad de un ladrón hormiga, en una historia que busca, según asegura el medio, "ser una mirada cruda y sin filtros al robo impulsado por la adicción, la pobreza y el fracaso del sistema”.

Cinco rounds

Los deportes de contacto están en boga. Y más allá del clásico boxeo –o el boxeo de influencers–, o las ligas bien establecidas, legales y muy populares como la UFC, se asoman verdaderas rarezas como las peleas de robots en las ciudades tech del mundo, o las ligas de peleas en rings formados por fajos de heno que simulan combates callejeros. En esa línea bien poco clara se encuentran las peleas de cachetadas, un deporte clandestino en auge que está ganando cada vez más notoriedad, sobre todo en redes sociales: uno de los principales canales de Youtube que la transmite tiene casi cuatro millones de seguidores. El asunto consiste en dos competidores que, sin ningún elemento de protección como en otros deportes, se turnan para golpearse sin defenderse. Los críticos advierten sobre el posible daño cerebral asociado a esta práctica, pero parece que sus seguidores lo ven como una verdadera forma de liberación. “Tengo muchos problemas de salud mental, así que esto es algo que me ayuda a sacar mucha ira”, dijo la deportista conocida como Crazy Maisie, ex boxeadora devenida abofeteadora. Pareciera que este es un deporte de pelea para un público con cada vez menos atención. Las reglas aquí son simples: nada de combates complejos, cinco rounds de cachetadas, cada una puntuada por un panel de jueces.

Carretera perdida

No se sabe exactamente cómo llegó hasta ahí, ya sea por la casualidad y el desborde que hizo colisionar mundos en los años ‘70, o por el fanatismo específico de su estrafalario último dueño. El asunto es que durante casi cuarenta años, un manuscrito firmado por Jack Kerouac permaneció dormido en el archivo de un jefe de la mafia asesinado hace décadas. Se trata de un texto de dos páginas que por estos días se considera “un capítulo perdido de On the road”. El texto está mecanografiado y firmado por Kerouac con tinta verde, como se sabe que él solía hacer, y encuadernado en formato panfleto, artesanal e íntimo, de la forma lúdica en que parece que entregaba copias únicas a sus conocidos, amantes y mecenas en su época más fértil. La historia se titula The Holy, Beat, and Crazy Next Thing y tiene fecha el 15 de abril de 1957, exactamente cinco meses antes de que se publicara su clásico de la literatura beat. El asunto fue descubierto el año pasado durante la disposición de objetos propiedad de Paul Castellano, el hombre que dirigió la temida familia criminal Gambino en Nueva York desde mediados de los setentas hasta su asesinato en una muy cinematográfica lluvia de disparos en 1985. Se desconoce cómo ni cuándo Castellano adquirió el manuscrito de Kerouac, pero según Your Own Museum –la empresa dedicada especialmente a objetos coleccionables, firmados y raros que lo adquirió–, el texto permaneció bajo los máximos cuidados de un coleccionista: “Ha estado meticulosamente conservado durante más de seis décadas. Es un vínculo directo y tangible con el momento en que la generación beat irrumpió en la conciencia estadounidense”. Subtitulada “Un cuento breve”, la historia encontrada parece ser una reinterpretación de un episodio de On the road, cuyo primer borrador Kerouac escribió durante tres semanas en un largo rollo de papel de teletipo. Al menos se sabe que transcurre en la misma línea temporal. “Nos parece que fue creado por Kerouac para comprender mejor el entorno y los personajes. Evidentemente, nunca se publicó y no encontramos rastros de esta obra en ningún otro lugar”, dijo la empresa, que sometió el documento a exhaustivas pruebas para autenticar su procedencia, y que ahora lo está ofreciendo al público. Eso sí, por una base de 8500 dólares.