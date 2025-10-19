Animal friendly

Bushi dio un volantazo. El lugar que trajo una mirada propia sobre el maravilloso mundo de los ramen y los dumpling, anunció que, desde ahora, todos sus platos están elaborados “sin sufrimiento animal”. Una definición ideológica que, en este caso, significa que la mayoría de las recetas serán a base de vegetales, sumando solo huevos de gallinas libres y quesos de tambos orgánicos. Las carnes son reemplazadas por setas (melena de león, champignones, portobellos, gírgolas y más), verduras varias, maní y frutos secos, tofus y otros derivados de la soja. Y esto, que podría haber terminado en platos desabridos, en este caso –y por suerte– funciona muy bien: el cocinero Fran Suárez exprimió su cerebro y técnica para conseguir sabores puros e intensos.

Bajo el nombre de “Bushi rebrota”, la nueva carta propone platitos como el rico bao al vapor relleno de melena de león crispy, mayonesa con nira, lechuga, pickle de cebolla, chips y sal de ajo negro ($18000); también unas muy buenas chauchas al estilo sichuan ($15000). En el capítulo dumplings hay cuatro variedades, cada una con un color de masa distinto. Como ejemplo, los violetas vienen con arvejas, ajo, jengibre, salsa hoisin, aceite de chilli y verdeo blanco ($12000). Luego, vienen los ramen, uno a base de salsa de soja (con chintan, fideos frescos, melena de león cocinada al estilo charsiu, huevo, puerros y verdeo), otro que emula los sabores del kimchi, y uno más con miso y portobellos (todos, $26000). Se suma un curry de melena de león y unos más coreanos tteokbokki servidos con ragout de hongos y ricota (ambos, $24000). De postre, el Sanbushito, ese alfajor helado que ya es firma de la casa ($11000).

Rico, con onda, animal friendly, en un salón precioso, apto citas. Bushi cambia, pero no pierde su esencia.

Bushi Noodle Bar queda en Bonpland 1201. Horario de atención: martes a sábados de 19.30 a 24; miércoles a sábados de 13 a 16. Instagram: @bushiresto.

Una experiencia gastronómica

Synthesis Modular requiere de una explicación. Primero, habrá que hablar de Artlab, un espacio con exposiciones de arte digital, que suma una sala hi fi con un sistema de sonido Altec A7 de los años ‘70, donde se lleva a cabo una ecléctica agenda musical: desde escuchas de discos enteros (de Disintegration de The Cure a Locura, de Virus) hasta shows de artistas indies como Barem, Panda o Gonzalo Seijas, entre otros. Y como propuesta gastronómica, para atender a los que van a estas escuchas y shows como al público general, aparece Synthesis Modular.

Synthesis Modular se compone de dos partes: una coqueta barrita japonesa sobre la calle, con la cocina a la vista. Y otra barra que mira para adentro, donde atienden algunas mesas y proponen platos para comer de a pie o en de los mismos shows. Con la cocinera Mala Ludwig a cargo, acá se juega con sabores del sudeste asiático y Japón, con expreso libertinaje. Hay dumplings de cerdo y lemongrass a $10000 y hay baos al vapor rellenos de hongos al mismo precio. Los langostinos con salsa sweet chili salen $15000, lo mismo que el tartar de atún rojo con salsa de ostras. Más contundentes es el okonomiyaki (tradicional tortilla japonesa de panceta y vegetales), con su katsuobushi moviéndose por encima ($15000). Y un best seller es el kaarage, pollo frito crujiente con barbacoa asiática ($15000).

Son platos divertidos, sabrosos, que funcionan en el contexto. Para beber, la apuesta es a la coctelería, con ejemplos como el Miso Fashioned o el Bombay Sapphire con Lillet, lychee y lima (todos a $15000).

Una de las cosas más hermosas de Buenos Aires es su explosiva diversidad, con propuestas que escapan a lugares comunes. Artlab y Synthesis Modular son dos buenos ejemplos.

Synthesis Modular queda en Roseti 93. Horario de atención: jueves a sábados, de 19 al cierre. Instagram: @synthesismodular.

China con amor

En los últimos tiempos, una nueva gastronomía china asoma en Buenos Aires. Una gastronomía mucho más fiel a su original, que deja de lado los clichés chino-occidentales para animarse a profundizar en una de las cocinas más asombrosas del mundo. En esa línea hay que leer a Tres y cuarto, local alejado de los polos gastronómicos, en uno de los bordes de Balvanera, con un salón simple pero bonito, que se permite gestos de diseño pop: la vidriera repleta de lámparas de papel, la luna llena brillando iluminada en una de las paredes.

La carta se hace fuerte en los dim sum, esos platitos pensados como picoteo o entrada que son tan tradicionales en la cocina china. Hay costillas de cerdo al vapor ($12800), unas más exóticas (al menos para el paladar argentino) garras de pollo al vapor ($10500) o el mondongo también cocinado al vapor, marinados antes en una salsa satay ($11500). Pero esto es apenas un atisbo de una carta con más de cien opciones, sumando arroz mochi con pollo y mariscos, varios tipos de dumplings (pan cantonés relleno de carne con su jugo a $13500, empanadillas de chaozhou a $13500, shumai con cerdo y langostino a $15000, entre otros). La carta sigue con fideos de arroz (por ejemplo, con cerdo y hongos a $13800), aparecen también varias sopas (la de fideos con charsiu a $24200, la de wonton a $20900). Un plato muy sabroso son los fideos de trigo con salsa de maní $13200, y entre las especialidades de la casa, ahí están los pancitos al vapor estilo cantonés, bien esponjosos y con varios rellenos posibles (siempre, $11600).

Tres y cuarto es una buena noticia para la ciudad porteña. Extiende los límites barriales y profundiza en sabores poco conocidos, sin poses ni complicaciones. Y un dato extra: hay buen menú de mediodía por apenas $13000, para aprovechar antes de que se vaya.

Tres y cuarto queda en Rincón 161. Horario de atención: miércoles a martes, de 12 a 24. Instagram: @sonlas3y15.