Leandro Paredes no perdió el tiempo y apenas llegó por la mañana de este miércoles desde Miami donde estuvo con la Selección Argentina, se dirigió al predio de Boca en Ezeiza para participar de su primera práctica con Claudio Ubeda al frente del plantel profesional. Como capitán del equipo, Paredes asumió el compromiso de reincorporarse rapidamente para apuntalar a sus compañeros de cara al partido del próximo sábado a las 18 ante Belgrano de Córdoba en el que Boca además, le rendirá homenaje en la Bombonera a Miguel Angel Russo, su técnico fallecido la semana pasada.

Por otra parte, trascendió que el mediocampista podría no ser convocado por la Selección para la última fecha FIFA del año, lo que le permitiría estar presente en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura ante Tigre. Además, la postergación del partido ante Barracas Central le daría la posibilidad de disputar ese compromiso cuando se reprograme, probablemente en la semana previa o posterior a las elecciones legislativas del 26 de octubre.