La cuarta fecha (segunda de la zona B) del 85° Abierto de Tortugas de polo se jugó hoy, y la sorpresa de la jornada la protagonizó el equipo de La Ensenada, que derrotó 15-14 a UAE Polo.

El ganador quedó con alguna chance de jugar la final, ya que deberá vencer en su partido del domingo próximo, y esperar que UAE lo haga por sólo un gol de ventaja ante Ellerstina Indios Chapaleufú y convirtiendo 14 goles o menos.

El que mejor posicionado quedó en la zona es el invicto equipo de Ellerstina Indios Chapaleufú, que con el regreso de Antonio Heguy luego de su intervención de meniscos, superó 17-7 a La Hache Cría & Polo en el primer turno.

Ellerstina, logrando el triunfo contra UAE o perdiendo hasta por un gol, pero anotando 14 goles o más, será el finalista. Por su parte, UAE tendrá que ganar por dos o más goles de ventaja su partido para llegar a un nuevo encuetro decisivo.

En cambio, si La Hache Cría & Polo vence a La Ensenada, el segundo partido de la jornada del próximo domingo se convertirá automáticamente en una "semifinal": el que gana, será el segundo finalista del torneo.

El conjunto de los Pieres y los Heguy, tras una primera etapa muy luchada, comenzó a soltarse a partir del quinto parcial para despegarse en el marcador. Con un gran partido de los primos Cruz y Antonio, bien acompañados por los hermanos Pieres, la unión Ellerstina Indios Chapaleufú jugó una estupenda segunda mitad, la cual ganó 11-2, y con esta nueva victoria intentará acceder a la final del torneo en la última fecha.

La Natividad La Dolfina sigue firme en su zona. Imagen: Matías Callejo / Prensa AAP





La otra zona tiene como claro favorito a La Natividad La Dolfina, que consiguió el martes su segundo triunfo en el torneo al vencer con gran autoridad 22-8 a La Irenita La Hache. De esa manera, no sólo dejó sin chances de jugar la final a su rival sino que quedó en condiciones de jugar la primera "semifinal" del torneo ante Los Machitos El Refugio (superó por un ajustado 14-13 a Sol de Agosto) el próximo sábado.

Los equipos y la progresión:





15 LA ENSENADA: Rufino Bensadón 8 (5 goles), Gonzalo Ferrari 8 (2), Juan Britos (h) 8 (2) y Jerónimo del Carril 9 (6, cuatro de penal). Total: 33.

14 UAE POLO: Pablo Pieres 9 (8, dos de penal y uno de Penal 1), Lucas Monteverde (n) 9 (3), Tomás Panelo 9 y Juan M. Nero 10 (3). Total: 37.

La Ensenada: 2-1, 4-4, 7-6, 8-8, 10-8, 12-11, 14-13 y 15-14.

Jueces: Gastón Lucero y Martín Aguerre. Árbitro: Nicolás Scortichini.