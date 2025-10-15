En una semana, entre el 10 y el 15 de octubre, dos ferias de ciencias, de las que se hacen cientos a lo largo y lo ancho del país, tanto en el nivel primario como en el secundario, terminaron en terribles accidentes, con severas consecuencias. Hay 14 estudiantes con quemaduras de distinta gravedad.

A raíz de eso, desde el Ministerio de Educación porteño anunciaron que están trabajando en la elaboración de un protocolo específico "para reducir al mínimo los riesgos de accidentes o siniestros en estos contextos".

Esta mañana, una feria de ciencias en el Colegio Guadalupe, ubicado en el barrio porteño de Palermo, terminó con cuatro estudiantes --de entre 13 y 16 años-- con quemaduras de tercer y cuarto grado que tuvieron que ser trasladados a distintos hospitales. Estaban realizando un experimento de Química.

"Había una actividad de ciencias en el patio del colegio y un experimento con alcohol en pequeños recipientes. Un error en la manipulación de uno de esos recipientes generó una pequeña explosión que provocó las heridas a los alumnos de secundaria", explicó una vocera del Ministerio de Educación de la Ciudad.

La feria fue suspendida y la escuela evacuada parcialmente. Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad, confirmó para Página/12 que Castillo fue internado en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el Hospital de Niños por las graves heridas en el rostro y pecho que sufrió. El joven tiene pronóstico reservado.

Según el ministro, otro herido debió hacerse curaciones en el quirófano del Fernández. Se calcula que tuvo quemaduras en entre el 35% y el 20% de su cuerpo. Además, confirmó que otros dos estaban por ser dados de alta en el Hospital Alemán. Se adelantó que en cuanto mejoren serán trasladados al Hospital de Quemado para una atención específica.

Además, otras tres personas sufrieron quemaduras leves, una de ellas un adulto. Todas ellas fueron atendidas en el lugar y no requirieron su traslado a un centro de salud.

Plena angustia

Cuando, en pleno experimento, todo explotó, un docente tiró un guardapolvo para ahogar y detener el fuego del cuerpo incendiado de Lucas Castillo de 16 años. Como no dio resultado, se tiró encima para apagarlo. Federico, un estudiante de la escuela, estaba al lado del muchacho que resultó más herido y señaló que su compañero se prendió fuego de pies a cabeza. No había ningún matafuegos cerca. Castillo resultó con quemaduras a lo largo del cuerpo y las vías aéreas superiores comprometidas.

María Laura Cornejo, madre de una estudiante de la escuela y médica, relató que en el salón de actos estaban haciendo el "experimento del volcán", donde se simula una erupción usando alcohol, azufre, carbón y sales. "Se prendió fuego y ahora hay cuatro chicos lesionados que han sido derivados a hospitales y están siendo atendidos con quemaduras", subrayó. "Estamos tratando también de calmar un poco a los chicos que salieron muy impactados, llorando. La escena ha sido bastante dura".

Mariana, otra mamá, contó: "Mi hija me llamó llorando, histérica, diciéndome que su compañero se había prendido fuego delante de todos". A su vez, otra madre cuestionó enojada la autorización para el uso de fuego en una feria escolar a la que asistían estudiantes de todos los años de secundaria.

Una tercera subrayó que si bien su hijo no resultó herido, estaba angustiado. "Es una situación complicada, imaginate ver a un compañero prendido fuego. Sólo en una película de terror se ha visto una cosa igual", subrayó. "A raíz del experimento uno se prendió fuego entero y uno de los chicos tenía todo el costado quemado", agregó, suponiendo que algunos de los materiales del uniforme y el guardapolvo podrían resultar más inflamables.

Cornejo consideró que la jornada "fue igual que en Pergamino, una feria de ciencias y el experimento famoso del volcán. Y terminó explotando sobre la cara de un chico".

El episodio del Instituto Comercial Rancagua de Pergamino dejó diez heridos: Catalina Maglio continúa internada en el Hospital Garrahan tras cinco días y tiene riesgo de perder un ojo. De todas formas, según el parte médico del martes, evoluciona de forma favorable, sin soporte respiratorio y recuperando la conciencia paulatinamente.

Los familiares de la niña explicaron que tendrá que permanecer internada durante 45 días y su padre Javier Maglio lanzó una colecta en sus redes para afrontar los gastos de la recuperación.

"Queremos agradecer a la ambulancia y doctora que se encontraban en Rancagua, al Hospital San José por su atención y al Hospital Garrahan, a todos sus especialistas que desde un principio están a paso firme con Cata", difundieron.

Informe: Natalia Rótolo.