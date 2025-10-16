En el Club Náutico de Rosario, se realizó el lanzamiento de “Ciudades Unidas”, un nuevo espacio político conformado por intendentes del interior del país que respaldan la propuesta de Provincias Unidas. El acto fue encabezado por Daniel Passerini, intendente de Córdoba, y Pablo Javkin, intendente de Rosario, quienes cuestionaron con dureza las políticas del Gobierno Nacional y reclamaron medidas urgentes para proteger la producción y el empleo.

Passerini expresó que los gobiernos locales “quieren producir y trabajar”, y criticó el nivel de presión fiscal: “No hay peor degenerado fiscal que el que cobra el 35% del valor de un litro de combustible en impuestos que no vuelven ni a las provincias ni a las ciudades”. Además, apuntó contra la falta de subsidios al transporte urbano en el interior: “La casta no viaja en colectivo, la casta no necesita medicamentos de su obra social”.

Durante su intervención, el jefe comunal cordobés destacó la necesidad de una representación federal en el Congreso. “Queremos que se eliminen las retenciones y que el Congreso deje de ser descalificado como un ‘nido de ratas’. Es el espacio donde deben discutirse los problemas reales del país”, señaló. También remarcó que el bloque está integrado por intendentes y gobernadores de distintas fuerzas políticas y regiones productivas.

Por su parte, Javkin sostuvo que el Gobierno Nacional “ha desaparecido de sus funciones básicas” y alertó sobre el impacto de las políticas económicas actuales. “Hoy las tasas están en tres dígitos. Eso implica incapacidad de producir, incapacidad de invertir y despidos”, afirmó.

“Ciudades Unidas” busca posicionarse como una alternativa desde el interior frente a lo que califican como un modelo centralista. Según sus impulsores, el espacio se estructura sobre la base de la producción, el empleo y la defensa del federalismo.

También estuvieron Alberto Ricci -Villa Gobernador Gálvez-, Leonardo Viotti -Rafaela-, Natalia Sánchez -El Trébol-, Sebastián Heredia -Fuentes- y Raúl Cardinali -Cosquín-. Un detalle: la mayoría de los más de 500 jefes territoriales firmantes son de Santa Fe y Córdoba, hay también varios de Jujuy y Chubut y Corrientes aportaron uno cada uno. Es decir, no firmaron intendentes de provincias cuyos gobernadores no forman parte de Provincias Unidas.