Para cualquier personas que haya hecho dieta, el título es claro: Gelatina libre se llama la novela de Marina Abiuso, periodista, escritora y feminista, que publicó Editorial Planeta y se presenta hoy, a las 19, en la Feria del Libro. Se trata de una novela, y si bien la autora le prestó algunas características a Laura, su protagonista, no es una autobiografía ni una autoficción. Situada en 2007, el personaje -además de estar siempre a dieta porque persigue tener el cuerpo ideal, es productora de radio. Marina Abiuso es periodista de gráfica, también fue editora de género de Todo Noticias y hoy lleva adelante el suplemento Punto de Encuentro, en Eldiarioar. En la presentación de hoy estará acompañada por Eugenia Langone.