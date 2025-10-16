El regreso de una de las series más influyentes de la última década ya tiene fecha: la primavera americana de 2026. Tras varios retrasos, HBO ha confirmado que la tercera temporada de Euphoria, protagonizada por Zendaya, estará disponible el próximo año, con un elenco reforzado y tramas significativamente más maduras. Después de ganar nueve premios Emmy, el drama ha captado la atención internacional por su estilo visual audaz y su enfoque directo de los temas juveniles.

Los desafíos detrás de las cámaras

La producción de la tercera temporada de Euphoria enfrentó múltiples obstáculos antes de confirmar su estreno para 2026. Las huelgas del sindicato de guionistas, que afectaron a la industria televisiva, causaron demoras considerables. Al mismo tiempo, la participación de muchos actores en otros proyectos o su dedicación a promover sus carreras en Hollywood provocaron nuevas postergaciones del rodaje. Además, la trágica pérdida del actor Angus Cloud, quien interpretaba al querido personaje Fezco, exigió una reconfiguración significativa de la trama.

El salto temporal en la narrativa

Para una serie que se centraba en la vida durante la secundaria, la transición al mundo adulto supone un reto narrativo. La necesidad de justificar el envejecimiento de los actores y de crear un puente para integrar nuevas historias llevó a los productores a introducir un salto temporal. Este cambio permitirá un desarrollo más relevante y maduro de los personajes, abordando temas propios de la adultez joven y aprovechando el potencial dramático del elenco actual, junto con nuevas incorporaciones como la cantante Rosalía y el exjugador de la NFL, Marshawn Lynch.

Un elenco ampliado y en transformación

La tercera temporada no solo contará con el regreso de figuras como Zendaya, Hunter Schafer y Jacob Elordi, sino que también incluirá actores prominentes que expandirán el universo de la serie. Sharon Stone se une en un papel aún no revelado, lo que promete agregar complejidad y tensiones familiares. Sin embargo, la salida de Barbie Ferreira, quien interpretaba a Kat, y la ausencia de Angus Cloud alteran la dinámica del grupo. Esta reconfiguración obliga al guionista y creador Sam Levinson a reinventar muchas de las relaciones centrales de la serie.

El impacto y legado de Euphoria

Desde su estreno en 2019, Euphoria se ha consolidado como un fenómeno cultural. Su representación sin filtros de los desafíos de la adolescencia, que incluyen el consumo de sustancias y la exploración de las identidades sexuales, ha resonado con audiencias de todo el mundo.

La capacidad de la serie para combinar una narrativa intensa con una cinematografía visualmente rica ha asegurado su lugar entre las producciones más influyentes de los últimos años. La expectativa general ahora se centra en cómo las nuevas historias harán avanzar este legado y mantendrán la esencia provocadora que caracteriza a Euphoria.

