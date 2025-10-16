"Ahora nos volvimos a ilusionar", decía la canción que acompañó a la Selección Mayor en el Mundial de Qatar. Ahora le toca a la juvenil alcanzar nuevamente la gloria.
El equipo que dirige Diego Placente recorrió Chile '25 con alto nivel de juego. Goles y una valla poco vencida, que completaron una campaña que tiene el sello Pekerman. Los técnicos actuales de ambas selecciones -Sub 20 y Mayor- estuvieron bajo la tutela de José en Malasia.
Pero el historial de laureles de la juvenil empezó un par de décadas antes.
Japón 1979: el equipo de Diego
La primera Copa llegó de la mano -del pie eterno- de Maradona. Los dirigidos por César Luis Menotti le ganaron en la final 3 a 1 a la Unión Soviética.
Con 8 goles, Ramón Díaz fue el goleador y se llevó la Bota de Oro. Diego fue elegido mejor jugador y tuvo su Balón de Oro.
México 1983: la final perdida
La caída fue contra Brasil, por 1 a 0. Carlos Pachamé era el Técnico
Qatar 1995: comienza la era Pekerman
Fue uno de los títulos más destacados, como parte de un desarrollo a largo plazo que hoy todavía genera resultados positivos en la Selección
Juan Pablo Sorín, Walter Coyette, el Caño Ibagaza, Leonardo Biagini, Gustavo Lombardi, Francisco Guerrero y Sebastián Pena, eran algunos de los apellidos que forman parte del plantel.
La final fue 2 a 0 contra Brasil. El arquero, Joaquin Irigoytía, se llevó el Balón de Bronce y fue una pieza clave en un proyecto con un estilo y un trabajo que marcaron la historia del futbol argentino.
Malasia 1997: los pibes de José
El Bicampeonato tuvo nombres de un verdadero "Dream Team".
Este equipo de los sueños tenía a Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Lionel Scaloni, Diego Placente y Bernardo Romeo, en un plantel histórico.
La final fue 2 a 1 contra Uruguay, con goles de Cambiasso y Diego Quintana.
Argentina 2001: la crisis y el futbol
Estadios llenos, con entradas a 2 pesos, acompañaron a un Sub 20 que tuvo en Argentina uno de los títulos más recordados y destacados.
La goleada 7 a 1 contra Egipto y el 5 a 1 contra Jamaica, además del 5 a 0 contra Paraguay en Semifinales, ubicaron a Javier Saviola como goleador histórico con 11 tantos. Además, obtuvo el Balón de Oro como jugador más destacado del torneo.
La final fue 3 a 0 contra Ghana. Fue el último torneo juvenil dirigido por Pekerman.
Holanda 2005: la Copa de Messi
El premio a mejor jugador y a goleador del torneo tuvieron un único dueño: el joven futbolista del Barcelona.
Ya sin Pekerman, ni Tocalli, Francisco Ferraro asumió el cargo.
Fernando Gago, Kun Agüero, Ezequiel Garay y Pablo Zabaleta formaban parte de un equipo que, de nuevo, supo ser base -a futuro- de una Selección Mayor que jugó la final contra Alemania en Brasil 2014.
La final fue 2 a 1 contra Ghana, con doblete de Messi.
Canadá 2007: el último título
Y acá se repite un nombre: Sergio Agüero. El ex delantero es el único bicampeón argentino que tiene la categoría.
Con la experiencia de Hugo Tocalli como entrenador, el Kun fue la figura del equipo y del Mundial. Chiquito Romero y Javi García en el arco -dupla que repitieron en Boca- Gabriel Mercado, Papu Gómez, Ángel Di Maria estaban en esa plantilla.
La final fue 2 a 1 contra República Checa, con goles de Agüero y Mauro Zárate.
Sexto y último título, en esta categoría, para Argentina.
18 años después, Argentina vuelve a una final mundialista Sub 20. La octava. Por la Séptima Copa.