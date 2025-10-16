"Ahora nos volvimos a ilusionar", decía la canción que acompañó a la Selección Mayor en el Mundial de Qatar. Ahora le toca a la juvenil alcanzar nuevamente la gloria.

El equipo que dirige Diego Placente recorrió Chile '25 con alto nivel de juego. Goles y una valla poco vencida, que completaron una campaña que tiene el sello Pekerman. Los técnicos actuales de ambas selecciones -Sub 20 y Mayor- estuvieron bajo la tutela de José en Malasia.

Pero el historial de laureles de la juvenil empezó un par de décadas antes.

Japón 1979: el equipo de Diego

La primera Copa llegó de la mano -del pie eterno- de Maradona. Los dirigidos por César Luis Menotti le ganaron en la final 3 a 1 a la Unión Soviética.

Con 8 goles, Ramón Díaz fue el goleador y se llevó la Bota de Oro. Diego fue elegido mejor jugador y tuvo su Balón de Oro.

México 1983: la final perdida

La caída fue contra Brasil, por 1 a 0. Carlos Pachamé era el Técnico

Qatar 1995: comienza la era Pekerman

Fue uno de los títulos más destacados, como parte de un desarrollo a largo plazo que hoy todavía genera resultados positivos en la Selección

Juan Pablo Sorín, Walter Coyette, el Caño Ibagaza, Leonardo Biagini, Gustavo Lombardi, Francisco Guerrero y Sebastián Pena, eran algunos de los apellidos que forman parte del plantel.

La final fue 2 a 0 contra Brasil. El arquero, Joaquin Irigoytía, se llevó el Balón de Bronce y fue una pieza clave en un proyecto con un estilo y un trabajo que marcaron la historia del futbol argentino.

Malasia 1997: los pibes de José

El Bicampeonato tuvo nombres de un verdadero "Dream Team".

Este equipo de los sueños tenía a Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Lionel Scaloni, Diego Placente y Bernardo Romeo, en un plantel histórico.

La final fue 2 a 1 contra Uruguay, con goles de Cambiasso y Diego Quintana.

Argentina 2001: la crisis y el futbol

Estadios llenos, con entradas a 2 pesos, acompañaron a un Sub 20 que tuvo en Argentina uno de los títulos más recordados y destacados.

La goleada 7 a 1 contra Egipto y el 5 a 1 contra Jamaica, además del 5 a 0 contra Paraguay en Semifinales, ubicaron a Javier Saviola como goleador histórico con 11 tantos. Además, obtuvo el Balón de Oro como jugador más destacado del torneo.

La final fue 3 a 0 contra Ghana. Fue el último torneo juvenil dirigido por Pekerman.

Holanda 2005: la Copa de Messi

El premio a mejor jugador y a goleador del torneo tuvieron un único dueño: el joven futbolista del Barcelona.

Ya sin Pekerman, ni Tocalli, Francisco Ferraro asumió el cargo.

Fernando Gago, Kun Agüero, Ezequiel Garay y Pablo Zabaleta formaban parte de un equipo que, de nuevo, supo ser base -a futuro- de una Selección Mayor que jugó la final contra Alemania en Brasil 2014.

La final fue 2 a 1 contra Ghana, con doblete de Messi.

Canadá 2007: el último título

Y acá se repite un nombre: Sergio Agüero. El ex delantero es el único bicampeón argentino que tiene la categoría.

Con la experiencia de Hugo Tocalli como entrenador, el Kun fue la figura del equipo y del Mundial. Chiquito Romero y Javi García en el arco -dupla que repitieron en Boca- Gabriel Mercado, Papu Gómez, Ángel Di Maria estaban en esa plantilla.

La final fue 2 a 1 contra República Checa, con goles de Agüero y Mauro Zárate.

Sexto y último título, en esta categoría, para Argentina.

18 años después, Argentina vuelve a una final mundialista Sub 20. La octava. Por la Séptima Copa.