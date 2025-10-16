La combinación perfecta de misterio, fantasía y aventura se encuentra en las películas de terror suave de Disney. A medida que se acerca Halloween, la plataforma de streaming Disney+ ofrece a las familias numerosas opciones para celebrar esta festividad con una selección única de filmes que, aunque un tanto inquietantes, son aptas para todo público.

Cada una de estas producciones ofrece una perspectiva particular del miedo y la aventura, desde las temibles brujas de Abracadabra, hasta los entrañables personajes de Coco, sin dejar de lado clásicos atemporales como El extraño mundo de Jack. Estas historias, llenas de creatividad, no solo entretienen a los más pequeños, sino que también interesan a los adultos con su mezcla de humor, sentimiento y un toque de nostalgia.

Hocus Pocus: el hechizo perdurable de las brujas

Abracadabra, es una de esas cintas que se ha convertido en un clásico del cine familiar durante Halloween. Estrenada en 1993, la película sigue la historia de tres brujas, interpretadas por Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy, que regresan a la vida después de trescientos años con el objetivo de robar las almas de los niños de Salem.

La comedia, combinada con una atmósfera oscura y la actuación inconfundible de su elenco, ha hecho que Abracadabra mantenga su atractivo con el paso del tiempo. Esta película se destaca no solo por su puesta en escena, poderosa en cuanto a detalles y ambientación, sino también por su habilidad para desmitificar el miedo en un contexto lúdico, acercando a los jóvenes al concepto de las brujas antiguas sin perder el tono cómico.

El universo gótico y animado de Tim Burton

No se puede hablar de películas de terror suave de Disney sin mencionar a Tim Burton, un director que ha dejado una huella profunda en el género. Producciones como Frankenweenie, El cadáver de la novia y El extraño mundo de Jack ilustran la visión estética de Burton: gótica, oscura, pero siempre distintiva.

Frankenweenie es un homenaje al cine de monstruos clásico, que narra la historia de un niño que resucita a su perrito fallecido. Animada en stop-motion y con un guion conmovedor, esta película aborda temas como la pérdida y el amor incondicional.

En El cadáver de la novia, el director lleva su narrativa a un nivel sombrío al contar la historia de Víctor, un joven que se ve atrapado en el mundo de los muertos tras un matrimonio accidental con un cadáver.

Por otro lado, El extraño mundo de Jack, producida en colaboración con Disney, sigue siendo uno de los filmes más emblemáticos de la cultura popular, al combinar elementos de Halloween y Navidad en un viaje vertiginoso por el reino de las festividades.

Una nueva mirada a los antagonistas: Maléfica

Una de las cintas más innovadoras de Disney en los últimos años ha sido Maléfica, con Angelina Jolie interpretando a este icónico personaje. En lugar de centrarse en la heroína de la conocida historia de La Bella Durmiente, la película nos ofrece la vida y motivaciones de su antagonista. Esta perspectiva novedosa subraya la importancia de entender las motivaciones y experiencias detrás de los villanos, revelando que incluso aquellos considerados malignos poseen una historia digna de ser explorada.

La narrativa juega inteligentemente con nuestras expectativas, y el impacto visual del filme, gracias a los efectos especiales de última generación, permite apreciar el contraste entre el mundo de las hadas y la oscuridad del personaje principal. Por su profundidad y enfoque original, Maléfica ha cambiado la forma en que las audiencias perciben a los antagonistas de los cuentos de hadas tradicionales.

Durante estas fechas, Disney+ se convierte en la elección natural para quienes buscan una experiencia de Halloween de terror suave sin renunciar al entretenimiento familiar. Ya sea a través de risas contagiosas o momentos inquietantes, el legado de estas películas sigue vigente, ofreciendo a las audiencias nuevas y conocidas una mirada única al arte del cine de terror ligero.

