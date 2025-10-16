Entre reinas - 6 puntos

(Argentina, 2024)

Dirección y guion: Male Fainsod.

Codirección: Tomás Morelli.

Guion: Male Fainsod y Tomás Morelli.

Duración: 61 minutos.

Estreno exclusivamente en cine Cosmos.

Cerca del final de Entre reinas, el documental de la debutante Male Fainsod con codirección de Tomás Morelli, la directora realiza un viaje desde la costa bonaerense hacia Buenos Aires junto a su hermana, su madre y su abuela. En la ruta se discute cuál podría ser el título de la película y, luego de barajar diversas posibilidades –las muy extensas, las demasiado elaboradas, las ridículas– la charla deriva finalmente hacia el nombre definitivo. Ostensible documental del yo (aunque esa primera persona no es del singular, sino polifónica), Fainsod no aparece en pantalla hasta esos momentos finales, pero su voz en off recorre los sesenta minutos de metraje, de principio a fin. El recorte puntual de la infancia y adolescencia de la directora en Catamarca está signado por un recuerdo: la elección de la Reina de la Primavera durante el último año de la secundaria, tradición de provincias que, al menos hasta hace unos tres lustros, continuaba marcando el final del período escolar.

La reunión con su grupo de amigas de aquel entonces dispara las entrevistas y las ideas. ¿Por qué participaron de ese concurso claramente anacrónico en el cual un grupo de profesores y otros adultos elegían a la más simpática y la más linda, entre otros casilleros superficiales a tildar, incluido el del “mariposón”? El hecho de que Fainsod se haya bajado a último momento de la pasarela, filmando a sus compañeras con una cámara, marca una distancia observacional que ahora el documental vuelve a poner de relieve, aunque en un plan más consciente y abarcador.

El recuerdo de su abuela, habitante de San Clemente de toda la vida y ganadora de un concurso similar a comienzos de los años 60, dispone un eje de continuidad y entrelaza a tres generaciones de mujeres. “Tenía catorce años y ahí arriba, con todo el mundo mirándome, me sentí muy expuesta, incómoda”, afirma la señora mientras pasa las páginas de un álbum de fotos que la tiene como protagonista excluyente.

A partir de ese linaje familiar y de costumbres en el cual el concepto de belleza es el eje predominante, Entre reinas no se aleja de lo micro pero ilumina lo macro: la obsesión por el cuerpo y la mirada de los otros, las dietas para bajar de peso, las burlas infantiles y los comentarios de adultos sobre tamaños, formas y kilos, la incomodidad y el dolor ante la exigencia de verse flaca y linda. “Lo que parecía ser una búsqueda personal se transformó en un relato colectivo sobre nuestros deseos, nuestros cuerpos, nuestras decisiones”, afirma la realizadora en las notas de intención del film, que tuvo exhibiciones el año pasado en el Festival de Mar del Plata. Una película pequeña pero no exenta de ambiciones que, afortunadamente, nunca adhiere a pie juntillas a la agenda de la corrección política para exponer los claroscuros de los temas que la atraviesan.